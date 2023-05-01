Море карбону та 900 сил: "гелендваген" отримав екстремальну версію в пустельному стилі (фото)

Заряджений Mercedes-AMG G63 отримав багато нових кузовних елементів із карбону. Також було повністю змінено салон і доопрацьовано двигун.

Related video

Німецьке тюнінг-ательє Mansory допрацювало Mercedes-Benz G-Glass. Позашляховик отримав новий кузовний обвіс і став потужнішим. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Заряджений Mercedes-AMG G63 отримав багато нових кузовних елементів із карбону. Кузов авто пофарбували в пустельний колір.

На автомобіль встановили нові 24-дюймові чорні колісні диски. Їхній дизайн натхненний перегонами ралі.

Mercedes-AMG G63 Mansory P900 отримав нові кузовні елементи з карбону Фото: Mansory

На даху Mercedes AMG G63 Mansory P900 з'явилися додаткові вогні. Їх часто встановлюють для поїздок по бездоріжжю в нічний час.

Інтер'єр виконаний зі світло-коричневої шкіри. Кнопку запуску двигуна перенесли на стелю.

Салон авто виконаний зі світло-коричневої шкіри Фото: Mansory

Mercedes-AMG G63 Mansory P900 оснащений 4,0-літровим турбованим двигуном V8 потужністю 900 к.с. Розгін від 0 до 100 км/год займає лише 3,3 секунди, а максимальна швидкість обмежена на позначці 250 км/год.

Важливо

Найпотужніший і найдорожчий Ґелендваґен продають у комплекті з катером та годинником (фото)

Автомобіль виготовлений у єдиному екземплярі на замовлення клієнта. Вартість позашляховика залишається невідомою.

Раніше Фокус писав, що Mercedes-Benz G-Class отримав нову версію від Mansory.