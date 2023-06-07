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Вінтажна ракета: старий 44-річний Aston Martin розігнали до 330 км/год (відео)

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Фото: carscoops.com | Aston Martin Bulldog 1979 розвинув 330,5 км/год

Aston Martin Bulldog 1979 року мав стати найшвидшим авто у світі, але так і не пішов у серію. 44 роки у Великобританії випробували його можливості.

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У Великій Британії провели незвичайний швидкісний заїзд. Вінтажний Aston Martin Bulldog 1979 розігнали до 330,5 км/год. Про це повідомляє сайт Carsoops.

Суперкар Астон Мартін, Aston Martin Bulldog, суперкар Aston Martin, Aston Martin, Aston Martin Bulldog 1979 Fullscreen
Керував вінтажним суперкаром гонщик Дарен Тернер
Фото: carscoops.com

Aston Martin Bulldog створювався в 70-х як авто, здатне розвинути понад 320 км/год. На той час це була шалена швидкість. Хоча 5,3-літровий V8 твін-турбо на 600 к. с. дозволяв розвинути таку швидкість, ніхто її так і не досяг – максимум вдалося розігнати купе до 307 км/год.

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Вимірювання швидкості проводила поліція

Суперкар Aston Martin Bulldog мав стати флагманською іміджевою моделлю британської марки. Його планували випустити лімітованою серією, але через фінансові проблеми компанії авто залишилося одному-єдиному екземплярі.

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Aston Martin Bulldog тривалий час зберігався у колекції на Близькому Сході, але тепер його повернули до Великобританії та відреставрували. Розігнати авто до краю вирішили на аеродромі колишньої бази НАТО у Шотландії, а вимірювали швидкість британські поліцейські своїми радарами.

Для рекордного заїзду вибрали пілота заводської команди Aston Martin Дарена Тернера, який виступає у гонках на витривалість. За його словами, суперкар досить легко розвинув швидкість понад 300 км/год.

Раніше Фокус повідомляв, що мінівен Volkswagen Multivan T6 розігнали на автобані до 200 км/год.

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