200 км/год – не проблема: Volkswagen Multivan T6 розігнали до межі на автобані (відео)

Volkswagen Multivan T6 розігнали до максимальних 200 км/год автобані. Для важкого мінівену це не стало проблемою.

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Для великих мінівенів максимальна швидкість не головне, але деякі моделі можуть бути досить швидкими. Наприклад, Volkswagen Multivan T6 здатний розвинути 200 км/год. Його можливості вирішили перевірити блогери з Youtube-каналі Test Drive Freak.

Трафік не завадив розвинути 200 км/год Фото: скриншот / YouTube

На цьому каналі вже неодноразово випробовували різні автомобілі на межі. До максимальної швидкості їх розганяють німецькими автобанами.

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Для тесту вибрали повнопривідний мінівен Volkswagen Multivan T6 з 2,0-літровим турбодизелем потужністю 204 к. с. та 7-ступінчастою роботизованою КПП з двома зчепленнями DSG. За паспортом таке авто здатне розігнатися до 100 км/год за 10,2 с та розвинути 200 км/год.

Важкий Volkswagen T6 Multivan досить швидко набирає швидкість 170-180 км/год. Автобан виявився завантаженим, але мінівен все ж таки розвинув 202 км/год. Очевидно швидкість вища за паспортну через похибку спідометра. Примітно, що на великих швидкостях високий автомобіль є стійким і контрольованим.

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