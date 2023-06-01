200 км/ч – не проблема: Volkswagen Multivan T6 разогнали до предела на автобане (видео)
Volkswagen Multivan T6 разогнали до максимальных 200 км/ч на автобане. Для тяжелого минивэна это не стало проблемой.
Для больших минивэнов максимальная скорость – не главное, но некоторые модели могут быть довольно быстрыми. К примеру, Volkswagen Multivan T6 способен развить 200 км/ч. Его возможности решили проверить блогеры с Youtube-канале Test Drive Freak.
На этом канале уже неоднократно испытывали самые разные автомобили на пределе. До максимальной скорости их разгоняют на немецких автобанах.Важно
Для теста выбрали полноприводной минивэн Volkswagen Multivan T6 с 2,0-литровым турбодизелем мощностью 204 л. с. и 7-ступенчатой роботизированной КПП с двумя сцеплениями DSG. По паспорту такое авто способно разогнаться до 100 км/ч за 10,2 с и развить 200 км/ч.
Тяжелый Volkswagen T6 Multivan довольно быстро набирает скорость 170-180 км/ч. Автобан оказался загруженным, но минивэн все же развил 202 км/ч. Очевидно скорость выше паспортной из-за погрешности спидометра. Примечательно, что на больших скоростях высокий автомобиль усточивый и контролируемый.
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