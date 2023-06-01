Лимитированный эксклюзив: представлен самый быстрый и дорогой Volkswagen Golf (фото)
Новый Volkswagen Golf R 333 Limited Edition способен разогнаться до 100 км/ч за 4,6 с и развивает 270 км/ч. У хэтчбека особый окрас и расширена комплектация.
В линейке Volkswagen Golf 8 появилась новая эксклюзивная версия R 333 Limited Edition. Заряженный хэтчбек поступает в производство с сентября и будет стоить от 76 410 евро. Об этом сообщает официальный сайт Volkswagen.
Перед нами – самый дорогой Volkswagen Golf в истории. Всего выпустят только 333 таких хэтчбека.
Цифровое обозначение в названии указывает не только на тираж авто, но и на его мощность. 2,0-литровый турбомотор теперь развивает именно 333 л. с., а его пиковый крутящий момент достигает 420 Нм. В добавок, установлен титановый выхлоп от Akrapovic.
С 7-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями DSG новый Volkswagen Golf R 333 Limited Edition разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с и способен развить 270 км/ч. То есть, это еще и самый быстрый Volkswagen Golf всех времен.
Как и все Volkswagen Golf R, хэтчбек получил полный привод с электронным дифференциалом, адаптивные амортизаторы и специальный режим для дрифта.Важно
Новый Volkswagen Golf R 333 Limited Edition доступен в ярко-желтом цвете с полосами и надписями на кузов. Также стандартными являются черные 19-дюймовые диски.
В салоне установлены спортивные сиденья, отделанные кожей Nappa. Комплектацию пополнили матричные фары, акустика Harman Kardon мощностью 480 Вт и система полуавтономного вождения.
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