Пікап Volkswagen Amarok отримав екстремальну версію для серйозного бездоріжжя (фото)

Volkswagen Amarok The Beast 2.0 підготовлений для найсуворіших умов. Пікап став на 150 міліметрів вище за стандартну модель і оснащений 33-дюймовими шинами.

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Тюнінг-ательє Delta4x4 представило новий пакет доробок для Volkswagen Amarok. Пікап отримав назву The Beast 2.0 та підготовлений для серйозного бездоріжжя. Про це розповіли на сайті Motor1.

Допрацьований пікап став на 150 міліметрів вище Фото: Delta4x4

Після доробок Volkswagen Amarok став на 150 міліметрів вище стандартної моделі. Пікап оснастили 33-дюймовими позашляховими шинами BF Goodrich з 18-дюймовими дисками. Delta4x4 заявили, що опціонально на авто можна встановити й 35-дюймові шини.

На пікап встановили 33-дюймові позашляхові шини Фото: Delta4x4

Також пікап отримав розширювачі колісних арок з поліуретану. Завдяки цьому ширина авто збільшилась на 120 мм.

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Зміни включають нові бічні підніжки, а також змінену решітку радіатора. Попереду встановлено додаткові світлові елементи PIAA.

У Delta4x4 поділилися цінами за тюнінг-пакет. За збільшення висоти підвіски та кузова доведеться заплатити 4508 доларів, а за нові колісні диски та шини — 3100 доларів. Розширювачі колісних арок коштуватимуть ще 1900 доларів. Бічні підніжки коштують 750 доларів, а додаткові світлові елементи PIAA – 640 доларів.

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