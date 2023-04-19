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Авто

Для відпочинку на природі: Volkswagen Transporter перетворили на позашляховий автодім (фото)

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Volkswagen Transporter T6 отримав позашляхові шини та обвіс

Тюнінг Volkswagen Transporter включає встановлення в салоні спеціального модуля з ліжком та кухнею. Крім того, мінівену збільшили кліренс, додали позашляхові шини та обвіс.

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У Volkswagen Transporter 2023 з'явилася нова модифікація. Популярний мінівен перетворили на дім на колесах і підготували до бездоріжжя. Про це повідомляє сайт компанії Irmscher.

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Дах мінівена піднімається

Саме це німецьке ательє виконало тюнінг Volkswagen Transporter T6. Мінівену збільшили кліренс, додали захисний пластиковий обвіс, а також сталеві дуги та додаткову оптику спереду. З'явилися і 18-дюймові диски, "взуті" у позашляхову гуму Pirelli Scorpion.

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На даху Volkswagen T6 Transporter піднімається намет. Для салону також передбачений спеціальний модуль, який монтується за 10 хвилин і включає двоспальне ліжко та міні-кухню.

Новий Volkswagen Transporter T6 від Irmscher отримав плиту, невелику раковину з баком для води та виносний портативний душ. Також передбачені численні шафи для різної поклажі.

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У салоні монтується модуль із двоспальним ліжком

Тюнінг Volkswagen Transporter T6 не торкнувся силового агрегату. Будинок на колесах доступний із 2,0-літровими турбодизелями потужністю від 90 до 204 к. с., а також з переднім чи повним приводом. Нагадаємо, що модель досі випускається – її збирають паралельно із наступником Volkswagen T7.

Раніше Фокус повідомляв, що у Польщі створили комплект, що дозволяє перетворити практично будь-яке авто на дім на колесах.

Також ми писали, що у Volkswagen відтворили провісника Transporter, випущеного 1946 року.