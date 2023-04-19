Представлено бюджетний пристрій, який перетворює автомобіль на будинок на колесах (фото)
За допомогою MiniB можна швидко таборитися біля свого автомобіля. Для сну передбачено двоспальне місце з фанерних панелей, яке можна розкласти у багажнику.
Польська компанія 123Camp представила інноваційний продукт MiniB, який перетворює будь-який автомобіль на будинок на колесах. Про це повідомили на сайті Autoevolution.
MiniB чудово підійде для водіїв, які полюбляють подорожувати. Його можна помістити у багажник майже будь-якого автомобіля.
Сумка з набором інструментів важить трохи менше ніж 29 кг. Повний комплект займає простір 111 x 66 x 25 см.
За допомогою MiniB можна швидко таборитися біля свого автомобіля. До списку оснащені розкладне ліжко з фанерних панелей, диван, столик та стільці. Передбачено й кілька наматрацників, які підвищують рівень комфорту.
Перші покупці матимуть змогу отримати комплект miniB Super Early Bird за 965 доларів. Пізніше вартість miniB збільшиться до 1480 доларів.Важливо
Перші постачання клієнтам розпочнуться з червня 2023 року. Також передбачено систему знижок при покупці оптом від шести комплектів MiniB.
Раніше Фокус повідомляв, що компанія ARI Legacy Sleepers представила будинок на колесах на базі вантажівки Volvo VNL 2023 випуску.