Вантажівку Volvo перетворили на розкішний дім на колесах з кухнею та ванною кімнатою (фото)

Автобудинок отримав розкішний інтер'єр з дорогими меблями. Вантажівка все ще може тягнути причепи, але при цьому стала набагато комфортнішою всередині.

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Компанія ARI Legacy Sleepers представила будинок на колесах на базі вантажівки Volvo VNL 2023 випуску. Про це розповіли на сайті Motor1.

ARI Legacy Sleepers розробили розкішний інтер'єр для кабіни тягача. Усередині є все необхідне для життя.

Кабіна виготовлена з металевих панелей. Вона отримала стильне забарвлення з аерографією.

Усередині розміщена повноцінна кухня з дорогою технікою. Там можна знайти висувну панель для приготування їжі. Поруч розташовані великий холодильник та стільниці.

На кухні є все необхідне для приготування їжі Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

У будинку на колесах розмістили ванну кімнату з душем і туалетом. На стінах та стелі встановлена плитка мідного кольору.

У ванній є душ і унітаз Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

В автобудинку передбачили вітальню та зону відпочинку. Для затишку використовується синя підсвітка.

Синя підсвітка надає кімнаті більше затишку Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

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Цікаво, що цей будинок на колесах все ще може тягнути великі причепи. Тому він може стати ідеальним варіантом для тих людей, які заробляють на життя вантажоперевезеннями.

Раніше Фокус повідомляв, що у Британії зі старого фургона Volkswagen Transporter T4 збудували стильний будинок на колесах із 3 спальнями.