Грузовик Volvo превратили в роскошный дом на колесах с кухней и ванной комнатой (фото)

Автодом получил роскошный интерьер с дорогой мебелью. Грузовик все еще может тянуть прицепы, но при этом стал намного комфортнее внутри.

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Компания ARI Legacy Sleepers представила дом на колесах на базе грузовика Volvo VNL 2023 года выпуска. Об этом рассказали на сайте Motor1.

ARI Legacy Sleepers создали роскошный интерьер для кабины тягача. Внутри есть все необходимое для жизни.

Кабина выполнена из металлических панелей. Она получила стильный окрас с аэрографией.

Внутри размещена полноценная кухня с дорогой техникой. Там можно найти выдвижную панель для приготовления пищи. Рядом расположены большой холодильник и столешницы.

На кухне есть все необходимое для приготовления пищи Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

В доме на колесах разместили и ванную комнату с душем и туалетом. На стенах и потолке установлена плитка медного цвета.

В ванной есть душ и унитаз Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

В автодоме предусмотрели гостиную и зону отдыха. Для уюта используется синяя подсветка.

Синяя подсветка придает комнате больше уюта Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

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Фургон Seat превратили в практичный дом на колесах с кухней и спальней (видео)

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Ранее Фокус сообщал, что в Британии из старого фургона Volkswagen Transporter T4 построили стильный дом на колесах с 3 спальнями.