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Авто

Грузовик Volvo превратили в роскошный дом на колесах с кухней и ванной комнатой (фото)

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Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers | Дом на колесах принадлежит семейной паре

Автодом получил роскошный интерьер с дорогой мебелью. Грузовик все еще может тянуть прицепы, но при этом стал намного комфортнее внутри.

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Компания ARI Legacy Sleepers представила дом на колесах на базе грузовика Volvo VNL 2023 года выпуска. Об этом рассказали на сайте Motor1.

ARI Legacy Sleepers создали роскошный интерьер для кабины тягача. Внутри есть все необходимое для жизни.

Кабина выполнена из металлических панелей. Она получила стильный окрас с аэрографией.

Внутри размещена полноценная кухня с дорогой техникой. Там можно найти выдвижную панель для приготовления пищи. Рядом расположены большой холодильник и столешницы.

Дом на колесах Volvo VNL Fullscreen
На кухне есть все необходимое для приготовления пищи
Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

В доме на колесах разместили и ванную комнату с душем и туалетом. На стенах и потолке установлена плитка медного цвета.

Дом на колесах Volvo VNL Fullscreen
В ванной есть душ и унитаз
Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers

В автодоме предусмотрели гостиную и зону отдыха. Для уюта используется синяя подсветка.

Дом на колесах Volvo VNL Fullscreen
Синяя подсветка придает комнате больше уюта
Фото: facebook.com/ARI Legacy Sleepers
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Интересно то, что этот дом на колесах все еще может тянуть большие прицепы. Поэтому он может стать идеальным вариантом для тех людей, которые зарабатывают на жизнь грузоперевозками.

Ранее Фокус сообщал, что в Британии из старого фургона Volkswagen Transporter T4 построили стильный дом на колесах с 3 спальнями.