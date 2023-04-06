Старый фургон Volkswagen T4 превратили в стильный дом на колесах с 3 спальнями (видео)
Дом на колесах построил британский сантехник, который решил сделать сюрприз своей семье. Внутри есть 3 спальни, ванная комната, а также кухня и столовая.
В Британии из старого фургона Volkswagen Transporter T4 построили стильный дом на колесах с 3 спальнями. Видео опубликовали на YouTube-канале Channel 4 Lifestyle.
Мужчина по имени Джеймс Барвик работает сантехником. Однажды он решил создать уютный дом на колесах для себя и своей семьи.
Джеймс уже создавал автодома, первым из которых стал трейлер-капля. В нем он вместе со своими детьми и женой путешествовали по стране.
В 2019 году мужчина решил создать новый проект на базе Volkswagen Transporter T4. В 2020 году он купил фургон и в тайне от семьи занялся постройкой автодома.
Джеймс построил дом на колесах с помощью своих друзей. Он постарался приблизить внешний вид автодома к наземной яхте.
Большая часть дома на колесах выполнена из дерева. Оно придает автодому дополнительный уют.
Внутри расположены 3 спальни, а также кухня и ванная комната. В детских спальнях установлены деревянные кабинки с кроватями внутри, доступ к которым осуществляется с помощью веревочных лестниц.
В спальне для Джеймса и его жены есть большая кровать с матрасом размера "king-size" и множество мест для хранения вещей. По соседству находятся полноценная кухня и столовая.
Кухня оснащена газовой плитой с 2 конфорками, духовкой, грилем, раковиной, холодильником и морозильной камерой, а также множеством мест для хранения. В обеденной зоне есть стол на четверых, к которому Джеймс позже добавил две скамейки. В ванной есть туалет и душ.
Джеймс использовал разные обои для разных зон, создавая таким образом впечатление настоящих комнат. Их связывают штрихи, вдохновленные яхтой с иллюминаторами вместо окон.Важно
На постройку такого дома на колесах понадобилось 2 000 рабочих часов. Мужчина заявил, что это был самый сложный проект в его жизни. Тем не менее улыбки его детей стоили всех усилий.
Ранее Фокус писал, что американка Джулия показала свой дом на колесах на базе внедорожника Toyota FJ Cruiser Overlander.