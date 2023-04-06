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Старий фургон Volkswagen T4 перетворили на стильний дім на колесах із 3 спальнями (відео)

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Фото: Скріншот | Будівництво автобудинку зайняло 2 000 робочих годин

Будинок на колесах збудував британський сантехнік, який вирішив зробити сюрприз своїй родині. Всередині є 3 спальні, ванна кімната, а також кухня та їдальня.

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У Британії зі старого фургона Volkswagen Transporter T4 збудували стильний будинок на колесах із 3 спальнями. Відео опублікували на YouTube-каналі Channel 4 Lifestyle.

Чоловік, на ім'я Джеймс Барвік працює сантехніком. Якось він вирішив створити затишний будинок на колесах для себе та своєї родини.

Джеймс уже створював автобудинки, першим з яких став трейлер-крапля. У ньому він разом зі своїми дітьми та дружиною подорожували країною.

У 2019 році чоловік вирішив створити новий проєкт на базі Volkswagen Transporter T4. У 2020 році він купив фургон і в таємниці від сім'ї зайнявся будівництвом автобудинку.

Джеймс збудував будинок на колесах за допомогою своїх друзів. Він постарався наблизити зовнішній вигляд автобудинку до наземної яхти.

Більша частина будинку на колесах зроблена з дерева. Воно надає автобудинку додатковий затишок.

Всередині розташовані 3 спальні, а також кухня та ванна кімната. У дитячих спальнях встановлені дерев'яні кабінки з ліжками всередині, доступ до яких здійснюється за допомогою мотузяних сходів.

Будинок на колесах на базі Volkswagen Transporter Fullscreen
В автобудинку є 3 спальні
Фото: Скріншот

У спальні для Джеймса та його дружини є велике ліжко з матрацом розміру "king-size" та безліч місць для зберігання речей. По сусідству знаходяться повноцінна кухня та їдальня.

Будинок на колесах на базі Volkswagen Transporter Fullscreen
На кухні є все необхідне для приготування їжі
Фото: Скріншот

Кухня оснащена газовою плитою з 2 конфорками, духовкою, грилем, раковиною, холодильником та морозильною камерою, а також безліччю місць для зберігання. В обідній зоні є стіл на чотирьох, до якого Джеймс пізніше додав дві лави. У ванній кімнаті є душ і туалет.

Джеймс використав різні шпалери для різних зон, створюючи в таки спосіб враження справжніх кімнат. Їх пов'язують штрихи, натхненні яхтою з ілюмінаторами замість вікон.

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На будівництво такого будинку на колесах знадобилося 2 000 робочих годин. Чоловік заявив, що це був найскладніший проєкт у його житті. Проте усмішки дітей коштували всіх зусиль.

Раніше Фокус писав, що американка Джулія показала свій будинок на колесах на базі позашляховика Toyota FJ Cruiser Overlander.