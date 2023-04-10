Фургон Seat превратили в практичный дом на колесах с кухней и спальней (видео)

Всего в Великобритании зарегистрированы только три автодома Seat Terra. Два из них принадлежат одному владельцу.

Related video

В Великобритании показали практичный дом на колесах на базе фургона Seat Terra, в котором есть все необходимое для путешествий. Видео опубликовали на YouTube-канале furiousdriving.

Автодом создала британская компания Danbury. Компактный фургон стал кемпером с кухней и спальней.

На этот автомобиль установили несколько модификаций. Он получил комплект колесных дисков и передних сидений от Alfa Romeo. Под капотом расположен 1,3-литровый двигатель Volkswagen мощностью 43 л.с. Автомобиль имеет низкий расход топлива, но слишком медленный.

В передней части интерьера установлены два сиденья. Для хранения вещей предусмотрен небольшой отсек.

Сзади установлены два дивана и компактный стол. Рядом находится варочная панель с двумя конфорками и раковина.

На кухне есть стол, два дивана и варочная панель Фото: Скриншот

Диваны и стол можно сложить, чтобы образовать спальное место. На нем могут разместиться два человека.

Снаружи есть разводка электричества и воды. Также предусмотрены отдельные места для хранения и шторы для приватности.

Важно

Старый фургон Volkswagen T4 превратили в стильный дом на колесах с 3 спальнями (видео)

Всего в Британии зарегистрированы только три автодома Seat Terra. Владелец этого дома на колесах владеет вторым экземпляром, но он нуждается в ремонте.

Ранее Фокус писал, что в США создали практичный дом на колесах на базе военного грузовика Stewart & Stevenson M1079 1998 года выпуска.