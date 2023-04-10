Фургон Seat превратили в практичный дом на колесах с кухней и спальней (видео)
Всего в Великобритании зарегистрированы только три автодома Seat Terra. Два из них принадлежат одному владельцу.
В Великобритании показали практичный дом на колесах на базе фургона Seat Terra, в котором есть все необходимое для путешествий. Видео опубликовали на YouTube-канале furiousdriving.
Автодом создала британская компания Danbury. Компактный фургон стал кемпером с кухней и спальней.
На этот автомобиль установили несколько модификаций. Он получил комплект колесных дисков и передних сидений от Alfa Romeo. Под капотом расположен 1,3-литровый двигатель Volkswagen мощностью 43 л.с. Автомобиль имеет низкий расход топлива, но слишком медленный.
В передней части интерьера установлены два сиденья. Для хранения вещей предусмотрен небольшой отсек.
Сзади установлены два дивана и компактный стол. Рядом находится варочная панель с двумя конфорками и раковина.
Диваны и стол можно сложить, чтобы образовать спальное место. На нем могут разместиться два человека.
Снаружи есть разводка электричества и воды. Также предусмотрены отдельные места для хранения и шторы для приватности.Важно
Всего в Британии зарегистрированы только три автодома Seat Terra. Владелец этого дома на колесах владеет вторым экземпляром, но он нуждается в ремонте.
Ранее Фокус писал, что в США создали практичный дом на колесах на базе военного грузовика Stewart & Stevenson M1079 1998 года выпуска.