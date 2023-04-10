Фургон Seat перетворили на практичний будинок на колесах з кухнею та спальнею (відео)

Всього у Великій Британії зареєстровані лише три автобудинки Seat Terra. Два з них належать одному власнику.

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У Великій Британії показали практичний будинок на колесах на базі фургона Seat Terra, в якому є все необхідне для подорожей. Відео опублікували на YouTube-каналі furiousdriving.

Автобудинок створила британська компанія Danbury. Компактний фургон став кемпером з кухнею та спальнею.

На цей автомобіль встановили кілька модифікацій. Він отримав комплект колісних дисків та передніх сидінь від Alfa Romeo. Під капотом розташований 1,3-літровий двигун Volkswagen потужністю 43 к.с. Автомобіль має низьку витрату палива, але надто повільний.

У передній частині інтер'єру встановлені два сидіння. Для зберігання речей передбачено невеликий відсік.

Ззаду встановлені два дивани та компактний стіл. Поруч знаходиться варильна панель з двома конфорками та раковина.

На кухні є стіл, два дивани та варильна панель Фото: Скріншот

Дивани та стіл можна скласти, щоб утворити спальне місце. На ньому можуть розміститися дві особи.

Зовні є розведення електрики та води. Також передбачені окремі місця для зберігання та штори для приватності.

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Загалом у Британії зареєстровано лише три автобудинки Seat Terra. Власник цього будинку на колесах володіє другим екземпляром, але він потребує ремонту.

Раніше Фокус писав, що в США створили практичний будинок на колесах на базі військової вантажівки Stewart & Stevenson M1079 1998 випуску.