Фургон Seat перетворили на практичний будинок на колесах з кухнею та спальнею (відео)
Всього у Великій Британії зареєстровані лише три автобудинки Seat Terra. Два з них належать одному власнику.
У Великій Британії показали практичний будинок на колесах на базі фургона Seat Terra, в якому є все необхідне для подорожей. Відео опублікували на YouTube-каналі furiousdriving.
Автобудинок створила британська компанія Danbury. Компактний фургон став кемпером з кухнею та спальнею.
На цей автомобіль встановили кілька модифікацій. Він отримав комплект колісних дисків та передніх сидінь від Alfa Romeo. Під капотом розташований 1,3-літровий двигун Volkswagen потужністю 43 к.с. Автомобіль має низьку витрату палива, але надто повільний.
У передній частині інтер'єру встановлені два сидіння. Для зберігання речей передбачено невеликий відсік.
Ззаду встановлені два дивани та компактний стіл. Поруч знаходиться варильна панель з двома конфорками та раковина.
Дивани та стіл можна скласти, щоб утворити спальне місце. На ньому можуть розміститися дві особи.
Зовні є розведення електрики та води. Також передбачені окремі місця для зберігання та штори для приватності.Важливо
Загалом у Британії зареєстровано лише три автобудинки Seat Terra. Власник цього будинку на колесах володіє другим екземпляром, але він потребує ремонту.
Раніше Фокус писав, що в США створили практичний будинок на колесах на базі військової вантажівки Stewart & Stevenson M1079 1998 випуску.