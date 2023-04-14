У Новій Зеландії представили "наймиліший" дім на колесах у світі (відео)

Bubble Caravan дуже компактний та практичний причіп для подорожей. Передбачено велику кількість додаткового обладнання, яке дозволяє створити ідеальний будинок на колесах.

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Новозеландська компанія Bubble Caravans випускає компактні та практичні будинки на колесах з незвичайним дизайном. Про це повідомили на сайті AutoEvolution.

Bubble Caravan є краплеподібним причепом, в якому є все потрібне для тривалих подорожей. Він дуже компактний, тому з ним можна проїхати вузькими вулицями. Довжина причепа складає 4 метри, а висота 1,95 метра.

Bubble Caravan виготовлений зі скловолокна на оцинкованому шасі. Корпус має подвійну ізоляцію зі спіненого поліетилентерефталату морського класу.

Усередині кемпера є навіть повноцінна кухня. Усередині є кілька висувних та прихованих ящиків. При цьому клієнти можуть замовити додаткове обладнання.

У стандартне оснащення входять 100-літровий ящик для льоду, а як опція доступні повноцінний холодильник і морозильна камера. Передбачена й раковина з проточною водою, 12-вольтова лампа та безліч варіантів місць для зберігання.

Автобудинок можна оснастити мікрохвильовою піччю та газовою плитою. Для любителів барбекю є газовий гриль.

На кухні є багато місць для зберігання Фото: Bubble Caravans

У Bubble Caravan знайшлося місце й для зовнішнього душу з гарячою водою. Додатковий багаж можна скласти на полицю на даху.

Для сну передбачено велике ліжко розміру "queen-size" з м'яким узголів'ям. Поруч розташовано ще кілька відсіків для зберігання.

У причепі передбачено велике ліжко Фото: Bubble Caravans

Якщо цього клієнту здалося мало, він може оснастити Bubble Caravan просунутою аудіосистемою, телевізором та вентиляційною шахтою Dometic. Стандартний список обладнання також включає 60-літровий резервуар для прісної води.

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Початкова вартість Bubble Caravan складає 15 050 доларів. Ціни варіюються в залежності від рівня обладнання.

Раніше Фокус розповів, що у Великій Британії показали практичний будинок на колесах на базі фургона Seat Terra, в якому є все необхідне для подорожей.