В Новой Зеландии представили "самый милый" дом на колесах в мире (видео)
Bubble Caravan очень компактный и практичный прицеп для путешествий. Предусмотрено большое количество дополнительного оборудования, которое позволяет создать идеальный дом на колесах.
Новозеландская компания Bubble Caravans выпускает компактные и практичные дома на колесах с необычным дизайном. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.
Bubble Caravan является каплевидным прицепом, в котором есть все необходимое для длительных путешествий. Он очень компактный, поэтому с ним можно проехать по узким улицам. Длина прицепа составляет 4 метра, а высота 1,95 метра.
Bubble Caravan изготовлен из стекловолокна на оцинкованном шасси. Корпус имеет двойную изоляцию из вспененного полиэтилентерефталата морского класса.
Внутри кемпера даже есть полноценная кухня. Внутри есть несколько выдвижных и скрытых ящиков. При этом клиенты могут заказать дополнительное оборудование.
В стандартное оснащение входят 100-литровый ящик для льда, а в качестве опции доступны полноценный холодильник и морозильная камера. Предусмотрена и раковина с проточной водой, 12-вольтовая лампа и множество вариантов мест для хранения.
Автодом можно оснастить микроволновой печью и газовой плитой. Для любителей барбекю доступен газовый гриль.
В Bubble Caravan нашлось место и для наружного душа с горячей водой. Дополнительный багаж можно сложить на полку на крыше.
Для сна предусмотрена большая кровать размера "queen-size" с мягким изголовьем. Рядом расположены еще несколько отсеков для хранения.
Если этого клиенту показалось мало, он может оснастить Bubble Caravan продвинутой аудиосистемой, телевизором и вентиляционной шахтой Dometic. Стандартный список оснащения также включает 60-литровый резервуар для пресной воды.Важно
Начальная стоимость Bubble Caravan составляет 15 050 долларов. Цены варьируются в зависимости от уровня оснащения.
Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании показали практичный дом на колесах на базе фургона Seat Terra, в котором есть все необходимое для путешествий.