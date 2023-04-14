В Новой Зеландии представили "самый милый" дом на колесах в мире (видео)

Bubble Caravan очень компактный и практичный прицеп для путешествий. Предусмотрено большое количество дополнительного оборудования, которое позволяет создать идеальный дом на колесах.

Related video

Новозеландская компания Bubble Caravans выпускает компактные и практичные дома на колесах с необычным дизайном. Об этом сообщили на сайте Autoevolution.

Bubble Caravan является каплевидным прицепом, в котором есть все необходимое для длительных путешествий. Он очень компактный, поэтому с ним можно проехать по узким улицам. Длина прицепа составляет 4 метра, а высота 1,95 метра.

Bubble Caravan изготовлен из стекловолокна на оцинкованном шасси. Корпус имеет двойную изоляцию из вспененного полиэтилентерефталата морского класса.

Внутри кемпера даже есть полноценная кухня. Внутри есть несколько выдвижных и скрытых ящиков. При этом клиенты могут заказать дополнительное оборудование.

В стандартное оснащение входят 100-литровый ящик для льда, а в качестве опции доступны полноценный холодильник и морозильная камера. Предусмотрена и раковина с проточной водой, 12-вольтовая лампа и множество вариантов мест для хранения.

Автодом можно оснастить микроволновой печью и газовой плитой. Для любителей барбекю доступен газовый гриль.

На кухне есть множество мест для хранения Фото: Bubble Caravans

В Bubble Caravan нашлось место и для наружного душа с горячей водой. Дополнительный багаж можно сложить на полку на крыше.

Для сна предусмотрена большая кровать размера "queen-size" с мягким изголовьем. Рядом расположены еще несколько отсеков для хранения.

В прицепе предусмотрена большая кровать Фото: Bubble Caravans

Если этого клиенту показалось мало, он может оснастить Bubble Caravan продвинутой аудиосистемой, телевизором и вентиляционной шахтой Dometic. Стандартный список оснащения также включает 60-литровый резервуар для пресной воды.

Важно

Грузовик Volvo превратили в роскошный дом на колесах с кухней и ванной комнатой (фото)

Начальная стоимость Bubble Caravan составляет 15 050 долларов. Цены варьируются в зависимости от уровня оснащения.

Ранее Фокус рассказал, что в Великобритании показали практичный дом на колесах на базе фургона Seat Terra, в котором есть все необходимое для путешествий.