Представлено бюджетное устройство, превращающее любой автомобиль в дом на колесах (фото)
При помощи MiniB можно быстро разбить лагерь возле своего авто. Для сна предусмотрено двуспальное место из фанерных панелей, которое можно разложить в багажнике.
Польская компания 123Camp представило инновационный продукт MiniB, который превращает любой автомобиль в дом на колесах. Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
MiniB отлично подойдет для водителей, которые любят путешествовать. Его можно поместить в багажник почти любого автомобиля.
Сумка с набором инструментов весит чуть менее 29 кг. Полный комплект занимает пространство всего 111 x 66 x 25 см.
При помощи MiniB можно быстро разбить лагерь возле своего авто. В список оснащения включены раскладная кровать из фанерных панелей, диван, столик и стулья. Предусмотрены и несколько наматрасников, которые повышают уровень комфорта.
Первые покупатели смогу получить комплект miniB Super Early Bird за 965 долларов. Позже стоимость miniB повысится до 1480 долларов.Важно
Первые поставки клиентам начнутся с июня 2023 года. Также предусмотрена система скидок при покупке оптом от шести комплектов MiniB.
Ранее Фокус сообщал, что компания ARI Legacy Sleepers представила дом на колесах на базе грузовика Volvo VNL 2023 года выпуска.