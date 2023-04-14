Провісник Transporter: Volkswagen відтворив своє найдивніше комерційне авто (фото)
Вантажний візок Volkswagen побудований на агрегатах масового Beetle. Згодом він еволюціонував у знаменитий мінівен Volkswagen T1 Transporter.
На автошоу Techno-Classica 2023 у німецькому Ессені виставили нестандартний Volkswagen. По суті, автомобіль являє собою візок із двигуном. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen Commercial Vehicles.
Саме фахівці цього підрозділу збудували незвичайний Volkswagen. Це точна копія розвізного авто, яке обслуговувало завод німецької компанії у Вольфсбурзі. Дрібносерійний випуск таких моторизованих візків налагодили для потреб із 1946 року.Важливо
Автомобіль побудований на агрегатах Volkswagen Beetle і його військової позашляхової моделі Kubelwagen Type 82. Як і в "жука", 1,1-літровий 25-сильний мотор розташований ззаду. Довжина вантажної платформи становить 1,92 м. Машина має невеликий діаметр розвороту — всього 7 метрів.
Згодом цей проєкт еволюціонував у фургон, а потім — у знаменитий мінівен Volkswagen Transporter T1. Так що авто є прабатьком усіх комерційних Volkswagen.
Будівництво Volkswagen виявилося дуже складним, адже жодних креслень авто не збереглося. Над проєктом працювали з 2018 року, а збудувати машину допомогли архівні фото й програма комп'ютерного проєктування. Копія точно відповідає оригінальному авто 1946 року.
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