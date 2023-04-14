Провісник Transporter: Volkswagen відтворив своє найдивніше комерційне авто (фото)

Вантажний візок Volkswagen побудований на агрегатах масового Beetle. Згодом він еволюціонував у знаменитий мінівен Volkswagen T1 Transporter.

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На автошоу Techno-Classica 2023 у німецькому Ессені виставили нестандартний Volkswagen. По суті, автомобіль являє собою візок із двигуном. Його подробиці розкрили на офіційному сайті Volkswagen Commercial Vehicles.

Над проєктом працювали з 2018 року Фото: Volkswagen

Саме фахівці цього підрозділу збудували незвичайний Volkswagen. Це точна копія розвізного авто, яке обслуговувало завод німецької компанії у Вольфсбурзі. Дрібносерійний випуск таких моторизованих візків налагодили для потреб із 1946 року.

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Автомобіль побудований на агрегатах Volkswagen Beetle і його військової позашляхової моделі Kubelwagen Type 82. Як і в "жука", 1,1-літровий 25-сильний мотор розташований ззаду. Довжина вантажної платформи становить 1,92 м. Машина має невеликий діаметр розвороту — всього 7 метрів.

Автомобіль оснащений 25-сильним двигуном Фото: Volkswagen

Згодом цей проєкт еволюціонував у фургон, а потім — у знаменитий мінівен Volkswagen Transporter T1. Так що авто є прабатьком усіх комерційних Volkswagen.

Будівництво Volkswagen виявилося дуже складним, адже жодних креслень авто не збереглося. Над проєктом працювали з 2018 року, а збудувати машину допомогли архівні фото й програма комп'ютерного проєктування. Копія точно відповідає оригінальному авто 1946 року.

Раніше Фокус повідомляв, що електричний наступник Volkswagen Passat розсекречено до прем'єри.

Також ми писали, що Volkswagen зніме з виробництва свою спортивну модель.