Предвестник Transporter: Volkswagen воссоздал свое самое странное коммерческое авто (фото)

Грузовая тележка Volkswagen построена на агрегатах массового Beetle. Со временем она эволюционировала в знаменитый минивэн Volkswagen T1 Transporter.

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На автошоу Techno-Classica 2023 в немецком Эссене выставили нестандартный Volkswagen. По сути, автомобиль являет собой тележку с двигателем. Его подробности раскрыли на официальном сайте Volkswagen Commercial Vehicles.

Над проектом работали с 2018 года Фото: Volkswagen

Именно специалисты этого подразделения построили необычный Volkswagen. Это точная копия развозного авто, которое обслуживало завод немецкой компании в Вольфсбурге. Мелкосерийный выпуск таких моторизированных тележек наладили для собственных нужд с 1946 года.

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Автомобиль построен на агрегатах Volkswagen Beetle и его военной внедорожной модели Kubelwagen Type 82. Как и у "Жука", 1,1-литровый 25-сильный мотор расположен сзади. Длина грузовой платформы составляет 1,92 м. У машины небольшой диаметр разворота – всего 7 метров.

Автомобиль оснащен 25-сильным мотором Фото: Volkswagen

Со временем этот проект эволюционировал в фургон, а затем – в знаменитый минивэн Volkswagen Transporter T1. Так что авто является прародителем всех коммерческих Volkswagen.

Постройка Volkswagen оказалась весьма сложной, ведь никаких чертежей авто не сохранилось. Над проектом работали с 2018 года, а построить машину помогли архивные фото и программа компьютерного проектирования. Копия в точности соответствует оригинальному авто 1946 года.

Ранее Фокус сообщал, что электрический преемник Volkswagen Passat рассекречен до премьеры.

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