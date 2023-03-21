Старый минивэн Volkswagen звезды Голливуда продали по цене нового Maybach (фото)

Volkswagen T1 Уилла Феррелла отреставрирован до идеального состояния. Минивэн получил более мощный двигатель и новую коробку передач.

Related video

В США на аукционе Barrett-Jackson продали Volkswagen T1 1961 года. За винтажный микроавтобус выручили целых 192 500 долларов — как за новый Mercedes-Maybach GLS. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

Volkswagen T1 рассчитан на 9 человек Фото: Barrett-Jackson

Дело в том, что этот микроавтобус Volkswagen T1 принадлежал голливудскому актеру Уиллу Ферреллу. Американский комик нашел авто в южной Калифорнии и вложил немало средств в реставрацию и тюнинг Volkswagen T1, а затем активно его эксплуатировал.

Минивэн прошел основательную реставрацию Фото: Barrett-Jackson

Минивэн перекрашен и восстановлен с использованием оригинальных запчастей Volkswagen. Особенное внимание уделили хромированным деталям — теперь они выглядят как новые.

Важно

На продажу выставили заряженный универсал Volvo культового оскароносного актера (фото)

Авто Уилла Феррелла оснастили более мощным 1,6-литровым мотором на 54 л. с. от более поздней модели и установили новую 4-ступенчатую механическую КПП. Кроме того, полностью заменено электрооборудование — оно стало 12-вольтным.

Volkswagen T1 оснастили более мощным 1,6-литровым мотором Фото: Barrett-Jackson

Салон Volkswagen T1 рассчитан на 9 человек. Комплектация включает сдвижную крышу, заводское крепление для перевозки доски для серфинга и кнопочное радио.

Уилл Феррелл регулярно ездил на Volkswagen T1 Фото: Barrett-Jackson

Ранее Фокус сообщал, что суперкар Lamborghini Countach Рода Стюарта продали на аукционе за 550 000 долларов.

Также мы писали, что на аукцион выставили ржавый Mercedes заместителя Гитлера и оценили его в 1,75 млн долларов.