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Авто

Старый минивэн Volkswagen звезды Голливуда продали по цене нового Maybach (фото)

Авто Уилла Феррелла, Volkswagen T1, Volkswagen T1 1961
Фото: Barrett-Jackson | Volkswagen T1 принадлежал актеру Уиллу Ферреллу

Volkswagen T1 Уилла Феррелла отреставрирован до идеального состояния. Минивэн получил более мощный двигатель и новую коробку передач.

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В США на аукционе Barrett-Jackson продали Volkswagen T1 1961 года. За винтажный микроавтобус выручили целых 192 500 долларов — как за новый Mercedes-Maybach GLS. Об этом сообщает сайт аукционного дома.

минивэн Volkswagen, Volkswagen T1, Volkswagen T1 1961 Fullscreen
Volkswagen T1 рассчитан на 9 человек
Фото: Barrett-Jackson

Дело в том, что этот микроавтобус Volkswagen T1 принадлежал голливудскому актеру Уиллу Ферреллу. Американский комик нашел авто в южной Калифорнии и вложил немало средств в реставрацию и тюнинг Volkswagen T1, а затем активно его эксплуатировал.

салон Volkswagen T1, Volkswagen T1, Volkswagen T1 1961 Fullscreen
Минивэн прошел основательную реставрацию
Фото: Barrett-Jackson

Минивэн перекрашен и восстановлен с использованием оригинальных запчастей Volkswagen. Особенное внимание уделили хромированным деталям — теперь они выглядят как новые.

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Авто Уилла Феррелла оснастили более мощным 1,6-литровым мотором на 54 л. с. от более поздней модели и установили новую 4-ступенчатую механическую КПП. Кроме того, полностью заменено электрооборудование — оно стало 12-вольтным.

двигатель Volkswagen T1, Volkswagen T1, Volkswagen T1 1961 Fullscreen
Volkswagen T1 оснастили более мощным 1,6-литровым мотором
Фото: Barrett-Jackson

Салон Volkswagen T1 рассчитан на 9 человек. Комплектация включает сдвижную крышу, заводское крепление для перевозки доски для серфинга и кнопочное радио.

минивэн Volkswagen, Volkswagen T1, Volkswagen T1 1961 Fullscreen
Уилл Феррелл регулярно ездил на Volkswagen T1
Фото: Barrett-Jackson

Ранее Фокус сообщал, что суперкар Lamborghini Countach Рода Стюарта продали на аукционе за 550 000 долларов.

Также мы писали, что на аукцион выставили ржавый Mercedes заместителя Гитлера и оценили его в 1,75 млн долларов.