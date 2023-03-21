Старий мінівен Volkswagen зірки Голлівуду продали за ціною нового Maybach (фото)

Volkswagen T1 Вілла Феррелла відреставровано до ідеального стану. Мінівен отримав потужніший двигун і нову коробку передач.

Related video

У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Volkswagen T1 1961 року. За вінтажний мікроавтобус виручили аж 192 500 доларів — як за новий Mercedes-Maybach GLS. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.

Volkswagen T1 розрахований на 9 осіб Фото: Barrett-Jackson

Справа в тому, що цей мікроавтобус Volkswagen T1 належав голлівудському акторові Віллу Ферреллу. Американський комік знайшов авто в південній Каліфорнії та вклав чимало коштів у реставрацію і тюнінг Volkswagen T1, а потім активно його експлуатував.

Мінівен пройшов ґрунтовну реставрацію Фото: Barrett-Jackson

Мінівен перефарбований і відновлений з використанням оригінальних запчастин Volkswagen. Особливу увагу приділили хромованим деталям — тепер вони виглядають як нові.

Важливо

На продаж виставили заряджений універсал Volvo культового оскароносного актора (фото)

Автомобіль Вілла Феррелла оснастили більш потужним 1,6-літровим мотором на 54 к. с. від пізнішої моделі та встановили нову 4-ступінчасту механічну КПП. Крім того, повністю замінено електрообладнання — воно стало 12-вольтним.

Volkswagen T1 оснастили потужнішим 1,6-літровим мотором Фото: Barrett-Jackson

Салон Volkswagen T1 розрахований на 9 людей. Комплектація враховує зсувний дах, заводське кріплення для перевезення дошки для серфінгу та кнопкове радіо.

Вілл Феррелл регулярно їздив на Volkswagen T1 Фото: Barrett-Jackson

Раніше Фокус повідомляв, що суперкар Lamborghini Countach Рода Стюарта продали на аукціоні за 550 000 доларів.

Також ми писали, що на аукціон виставили іржавий Mercedes заступника Гітлера та оцінили його в 1,75 млн доларів.