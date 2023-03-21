Старий мінівен Volkswagen зірки Голлівуду продали за ціною нового Maybach (фото)
Volkswagen T1 Вілла Феррелла відреставровано до ідеального стану. Мінівен отримав потужніший двигун і нову коробку передач.
У США на аукціоні Barrett-Jackson продали Volkswagen T1 1961 року. За вінтажний мікроавтобус виручили аж 192 500 доларів — як за новий Mercedes-Maybach GLS. Про це повідомляє сайт аукціонного будинку.
Справа в тому, що цей мікроавтобус Volkswagen T1 належав голлівудському акторові Віллу Ферреллу. Американський комік знайшов авто в південній Каліфорнії та вклав чимало коштів у реставрацію і тюнінг Volkswagen T1, а потім активно його експлуатував.
Мінівен перефарбований і відновлений з використанням оригінальних запчастин Volkswagen. Особливу увагу приділили хромованим деталям — тепер вони виглядають як нові.
Автомобіль Вілла Феррелла оснастили більш потужним 1,6-літровим мотором на 54 к. с. від пізнішої моделі та встановили нову 4-ступінчасту механічну КПП. Крім того, повністю замінено електрообладнання — воно стало 12-вольтним.
Салон Volkswagen T1 розрахований на 9 людей. Комплектація враховує зсувний дах, заводське кріплення для перевезення дошки для серфінгу та кнопкове радіо.
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