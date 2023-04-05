Volkswagen Passat исполняется 50 лет: как менялась модель сквозь года (фото)

Volkswagen Passat изначально предлагался как замена устаревшим бюджетным автомобилям бренда, но позже стал одной из самых знаковых моделей. С каждым поколением Passat становился технологичнее и более роскошным.

Related video

В 2023 году Volkswagen Passat отмечает 50-летний юбилей. Он до сих пор остается популярным во многих странах мира. Фокус расскажет, как менялась модель сквозь года.

На выставке Techno Classica, которая состоится с 12 по 16 апреля в Эссене, отпразднуют юбилей Volkswagen Passat. Там покажут пять представителей популярной модели, среди которых второй выпущенный Passat B1 LS 1973 года выпуска.

История Volkswagen Passat

Первое поколение (B1)

Volkswagen Passat B1 заменил устаревшие автомобили бренда Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat впервые появился в 1973 году. Первое поколение модели выпускалось в виде двух- и четырехдверного седана, а также трех- и пятидверного хэтчбека.

Первое поколение Volkswagen Passat было основано на Audi 80. Это была более дешевая версия модели.

Volkswagen Passat был революционным для своего времени. Он был одним из немногих европейских автомобилей тех лет с передним приводом.

Второе поколение (B2)

Volkswagen Passat B2 стал больше и роскошнее своего предшественника Фото: Wikipedia

Второе поколение дебютировало в 1980 году и также, как и Passat B1, было основано на Audi 80. Тем не менее Volkswagen Passat был немного длиннее.

В 1984 году впервые была представлена полноприводная модификация Syncro. Изначально она предлагалась только с самыми мощными пятицилиндровыми двигателями.

Третье поколение (B3)

Третье поколение Volkswagen Passat отличается отсутствием решетки радиатора Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat третьего поколения был представлен в 1988 году. Впервые модель была построена на платформе Volkswagen, а не Audi.

Третье поколение отличается отсутствием решетки радиатора спереди. Это позволило сделать модель более обтекаемой.

Четвертое поколение (B4)

Volkswagen Passat B4 является глубокой модернизацией поколения B3 Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat B4 является сильно модернизированным третьим поколением модели и появился в 1993 году. Автомобиль снова получил решетку радиатора, а также обновленный интерьер.

Автомобиль предлагался с большим количеством двигателей. Среди них были как бензиновые, так и дизельные агрегаты.

Пятое поколение (B5)

Volkswagen Passat B5 отличается обтекаемым кузовом Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat пятого поколения был запущен в производство в 1997 году. Автомобиль разделил платформу с Audi A4 первого поколения.

Седан обладал впечатляюще низким коэффициентом аэродинамического сопротивления — 0,27. Пятое поколение отличалось и наличием полностью независимой четырехрычажной передней подвески.

Шестое поколение (B6)

Volkswagen Passat B6 впервые предложил систему полного привода 4motion Фото: Volkswagen

Шестое поколение Volkswagen Passat появилось в 2005 году. Модель больше не разделяла платформу с Audi A4 и стала заметно крупнее.

На этом поколении модели дебютировала новая система полного привода 4motion. Она могла автоматически распределять крутящий момент между осями в зависимости от ситуации на дороге.

Также с шестым поколением впервые дебютировало 4-дверное купе Passat CC. Модель отличалась более стильным дизайном и богатым оснащением.

Volkswagen Passat CC был более стильной версией стандартной модели Фото: Volkswagen

Седьмое поколение (B7)

Volkswagen Passat B7 существенно отличается от поколения B6 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat седьмого поколения является глубокой модернизацией модели шестого поколения. Тем не менее автомобили существенно отличаются друг от друга. Модель представили в 2010 году.

Среди новых функций появились адаптивное управление шасси DCC, дальний свет Dynamic Light Assist без бликов, система обнаружения усталости и система экстренного торможения. С поколением B7 впервые появилась и более проходимая версия модели с приставкой Alltrack.

Alltrack предлагал альтернативу кроссоверам Фото: Volkswagen

Восьмое поколение (B8)

Volkswagen Passat B8 является последним поколением модели на сегодняшний день Фото: Volkswagen

Восьмое поколение Volkswagen Passat дебютировало в 2014 году. Модель построена на удлиненной платформе MQB, созданной Volgswagen AG.

Важно

В Volkswagen раскрыли первые подробности нового Passat B9 (фото)

Volkswagen Passat B8 получил множество передовых систем безопасности, а в его конструкции впервые используется алюминий. Линейка силовых установок была расширена за счет появления новых гибридных модификаций.

Ранее Фокус писал, что на шоу CES в Лас-Вегасе показали предсерийный электромобиль Volkswagen ID.7.