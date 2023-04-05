Volkswagen Passat виповнюється 50 років: як змінювалася модель крізь роки (фото)
Volkswagen Passat спочатку пропонувався як заміна застарілим бюджетним автомобілям бренду, але пізніше став однією з найбільш відомих моделей. З кожним поколінням Passat ставав більш технологічним і розкішним.
У 2023 році Volkswagen Passat відзначає 50-річний ювілей. Він досі залишається популярним у багатьох країнах світу. Фокус розповість, як змінювалася модель крізь роки.
На виставці Techno Classica, яка пройде з 12 до 16 квітня в Ессені, відсвяткують ювілей Volkswagen Passat. Там покажуть п'ять представників популярної моделі, серед яких другий випущений Passat B1 LS 1973 року випуску.
Історія Volkswagen Passat
Перше покоління (B1)
Volkswagen Passat вперше з'явився у 1973 році. Перше покоління моделі випускалося у вигляді дво- та чотиридверного седана, а також трьох- та п'ятидверного хетчбека.
Перше покоління Volkswagen Passat було засноване на Audi 80. Це була дешевша версія моделі.
Volkswagen Passat був революційним для свого часу. Він був одним з небагатьох європейських автомобілів тих років з переднім приводом.
Друге покоління (B2)
Друге покоління дебютувало в 1980 році та як і Passat B1, було засноване на Audi 80. Проте Volkswagen Passat був трохи довшим.
У 1984 році вперше була представлена повнопривідна модифікація Syncro. Спочатку вона пропонувалася лише з найпотужнішими п'ятициліндровими двигунами.
Третє покоління (B3)
Volkswagen Passat третього покоління був представлений у 1988 році. Вперше модель була збудована на платформі Volkswagen, а не Audi.
Третє покоління відрізняється відсутністю решітки радіатора спереду. Це дозволило зробити модель більш обтічною.
Четверте покоління (B4)
Volkswagen Passat B4 є сильно модернізованим третім поколінням моделі та з'явився у 1993 році. Автомобіль знову отримав решітку радіатора, а також оновлений інтер'єр.
Автомобіль пропонувався з великою кількістю двигунів. Серед них були як бензинові, так і дизельні агрегати.
П'яте покоління (B5)
Volkswagen Passat п'ятого покоління був запущений у виробництво у 1997 році. Автомобіль поділив платформу з Audi A4 першого покоління.
Седан мав вражаюче низький коефіцієнт аеродинамічного опору — 0,27. П'яте покоління відрізнялося й наявністю повністю незалежної чотириважільної передньої підвіски.
Шосте покоління (B6)
Шосте покоління Volkswagen Passat з'явилося у 2005 році. Модель більше не розділяла платформу з Audi A4 і стала помітно більшою.
На цьому поколінні моделі дебютувала нова система повного приводу 4motion. Вона могла автоматично розподіляти крутний момент між осями залежно від ситуації на дорозі.
Також з шостим поколінням вперше дебютувало 4-дверне купе Passat CC. Модель відрізнялася стильнішим дизайном і багатим оснащенням.
Сьоме покоління (B7)
Volkswagen Passat сьомого покоління є глибокою модернізацією моделі шостого покоління. Проте автомобілі суттєво відрізняються один від одного. Модель представили у 2010 році.
Серед нових функцій з'явилися адаптивне керування шасі DCC, дальнє світло Dynamic Light Assist без відблисків, система виявлення втоми та система екстреного гальмування. З поколінням B7 вперше з'явилася й версія моделі для бездоріжжя з приставкою Alltrack.
Восьме покоління (B8)
Восьме покоління Volkswagen Passat дебютувало у 2014 році. Модель побудована на подовженій платформі MQB, створеній Volgswagen AG.Важливо
Volkswagen Passat B8 отримав багато передових систем безпеки, а в його конструкції вперше використовується алюміній. Лінійку силових установок було розширено шляхом появи нових гібридних модифікацій.
Раніше Фокус писав, що на шоу CES у Лас-Вегасі показали передсерійний електромобіль Volkswagen ID.7.