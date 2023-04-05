Volkswagen Passat виповнюється 50 років: як змінювалася модель крізь роки (фото)

Volkswagen Passat спочатку пропонувався як заміна застарілим бюджетним автомобілям бренду, але пізніше став однією з найбільш відомих моделей. З кожним поколінням Passat ставав більш технологічним і розкішним.

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У 2023 році Volkswagen Passat відзначає 50-річний ювілей. Він досі залишається популярним у багатьох країнах світу. Фокус розповість, як змінювалася модель крізь роки.

На виставці Techno Classica, яка пройде з 12 до 16 квітня в Ессені, відсвяткують ювілей Volkswagen Passat. Там покажуть п'ять представників популярної моделі, серед яких другий випущений Passat B1 LS 1973 року випуску.

Історія Volkswagen Passat

Перше покоління (B1)

Volkswagen Passat B1 замінив застарілі автомобілі бренду Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat вперше з'явився у 1973 році. Перше покоління моделі випускалося у вигляді дво- та чотиридверного седана, а також трьох- та п'ятидверного хетчбека.

Перше покоління Volkswagen Passat було засноване на Audi 80. Це була дешевша версія моделі.

Volkswagen Passat був революційним для свого часу. Він був одним з небагатьох європейських автомобілів тих років з переднім приводом.

Друге покоління (B2)

Volkswagen Passat B2 став більшим і розкішнішим за свого попередника Фото: Wikipedia

Друге покоління дебютувало в 1980 році та як і Passat B1, було засноване на Audi 80. Проте Volkswagen Passat був трохи довшим.

У 1984 році вперше була представлена повнопривідна модифікація Syncro. Спочатку вона пропонувалася лише з найпотужнішими п'ятициліндровими двигунами.

Третє покоління (B3)

Третє покоління Volkswagen Passat відрізняється відсутністю решітки радіатора Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat третього покоління був представлений у 1988 році. Вперше модель була збудована на платформі Volkswagen, а не Audi.

Третє покоління відрізняється відсутністю решітки радіатора спереду. Це дозволило зробити модель більш обтічною.

Четверте покоління (B4)

Volkswagen Passat B4 є глибокою модернізацією покоління B3 Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat B4 є сильно модернізованим третім поколінням моделі та з'явився у 1993 році. Автомобіль знову отримав решітку радіатора, а також оновлений інтер'єр.

Автомобіль пропонувався з великою кількістю двигунів. Серед них були як бензинові, так і дизельні агрегати.

П'яте покоління (B5)

Volkswagen Passat B5 відрізняється обтічним кузовом Фото: Wikipedia

Volkswagen Passat п'ятого покоління був запущений у виробництво у 1997 році. Автомобіль поділив платформу з Audi A4 першого покоління.

Седан мав вражаюче низький коефіцієнт аеродинамічного опору — 0,27. П'яте покоління відрізнялося й наявністю повністю незалежної чотириважільної передньої підвіски.

Шосте покоління (B6)

Volkswagen Passat B6 вперше запропонував систему повного приводу 4motion Фото: Volkswagen

Шосте покоління Volkswagen Passat з'явилося у 2005 році. Модель більше не розділяла платформу з Audi A4 і стала помітно більшою.

На цьому поколінні моделі дебютувала нова система повного приводу 4motion. Вона могла автоматично розподіляти крутний момент між осями залежно від ситуації на дорозі.

Також з шостим поколінням вперше дебютувало 4-дверне купе Passat CC. Модель відрізнялася стильнішим дизайном і багатим оснащенням.

Volkswagen Passat CC був стильнішою версією стандартної моделі Фото: Volkswagen

Сьоме покоління (B7)

Volkswagen Passat B7 суттєво відрізняється від покоління B6 Фото: Volkswagen

Volkswagen Passat сьомого покоління є глибокою модернізацією моделі шостого покоління. Проте автомобілі суттєво відрізняються один від одного. Модель представили у 2010 році.

Серед нових функцій з'явилися адаптивне керування шасі DCC, дальнє світло Dynamic Light Assist без відблисків, система виявлення втоми та система екстреного гальмування. З поколінням B7 вперше з'явилася й версія моделі для бездоріжжя з приставкою Alltrack.

Alltrack пропонував альтернативу кросоверам Фото: Volkswagen

Восьме покоління (B8)

Volkswagen Passat B8 є останнім поколінням моделі у наш час Фото: Volkswagen

Восьме покоління Volkswagen Passat дебютувало у 2014 році. Модель побудована на подовженій платформі MQB, створеній Volgswagen AG.

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Volkswagen Passat B8 отримав багато передових систем безпеки, а в його конструкції вперше використовується алюміній. Лінійку силових установок було розширено шляхом появи нових гібридних модифікацій.

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