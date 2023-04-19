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Для отдыха на природе: Volkswagen Transporter превратили во внедорожный автодом (фото)

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Volkswagen Transporter T6 получил внедорожные шины и обвес

Тюнинг Volkswagen Transporter включает установку в салоне специального модуля с кроватью и кухней. Кроме того, минивэну увеличили клиренс, добавили внедорожные шины и обвес.

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У Volkswagen Transporter 2023 появилась новая модификация. Популярный минивэн превратили в дом на колесах и подготовили к бездорожью. Об этом сообщается на сайте компании Irmscher.

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Крыша минивэна поднимается

Именно это немецкое ателье выполнило тюнинг Volkswagen Transporter T6. Минивэну увеличили клиренс, добавили защитный пластиковый обвес, а также стальные дуги и дополнительную оптику спереди. Появились и 18-дюймовые диски, "обутые" во внедорожную резину Pirelli Scorpion.

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На крыше Volkswagen T6 Transporter поднимается палатка. Для салона также предусмотрен специальный модуль, который монтируется за 10 минут и включает двуспальную кровать и мини-кухню.

Новый Volkswagen Transporter T6 от Irmscher получил плиту, небольшую раковину с баком для воды и выносной портативный душ. Также предусмотрены многочисленные шкафы для различной поклажи.

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В салоне монтируется модуль с двуспальной кроватью

Тюнинг Volkswagen Transporter T6 не затронул силовой агрегат. Дом на колесах доступен с 2,0-литровыми турбодизелями мощностью от 90 до 204 л. с., а также с передним или полным приводом. Напомним, что модель до сих пор выпускается – ее собирают параллельно с преемником Volkswagen T7.

Ранее Фокус сообщал, что в Польше создали комплект, позволяющий превратить практически любое авто в дом на колесах.

Также мы писали, что в Volkswagen воссоздали предвестника Transporter, выпущенного в 1946 году.