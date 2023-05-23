Позашляховий спорткар: презентовано потужний пікап Ford для екстремальних умов (фото)

Потужність двигуна Ford Ranger Raptor довели до 500 к. с. Прохідність пікапа покращилася завдяки посиленій підвісці та позашляховим шинам.

Related video

У Ford Ranger 2023 з'явилася нова заряджена версія VelociRaptor 500. Розробили її в техаському ательє Hennessey, яке вже не один рік виконує тюнінг Ford. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

За основу взято спортивний Ford Ranger Raptor з 3,0-літровим бензиновим V6 твін-турбо. У двигуні замінили інтеркулер та систему впуску, а також переналаштували блок керування. Потужність збільшилася з 405 до 500 к. с., а максимальний момент, що крутить, виріс з 580 до 745 Нм. Раніше таким же чином тюнінгували позашляховик Ford Bronco Raptor.

Пікап отримав позашляхову гуму та сталеві бампери. Фото: Hennessey

З 10-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає близько 5 с. На додаток, звук шістки став соковитішим завдяки новій вихлопній системі. Крім того, пікап Ford Ranger отримав посилену підвіску із новими амортизаторами.

Тюнінг Ford Ranger Raptor також включає сталеві бампери з дугами та величезні 35-дюймові шини для бездоріжжя. У салоні з'явилися нові килимки, а сидіння прикрасили логотипами Hennessey.

Важливо

В Україні відтворили разючий "гелендваген" для екстремального бездоріжжя (відео)

Новий Hennessey VelociRaptor 500 надійде у виробництво з четвертого кварталу цього року і за перші 12 місяців планують зібрати 200 таких пікапів. Вартість доробки складає $24 950, ще $56 960 потрібно віддати за донора — новий Ford Ranger Raptor.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Ford перетворили на дуже дешевий будинок на колесах.

Також ми писали, що Ford показав недорогий сімейний електромобіль.