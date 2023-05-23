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Позашляховий спорткар: презентовано потужний пікап Ford для екстремальних умов (фото)

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Фото: Hennessey | Ford Ranger Raptor доопрацювали фахівці Hennessey

Потужність двигуна Ford Ranger Raptor довели до 500 к. с. Прохідність пікапа покращилася завдяки посиленій підвісці та позашляховим шинам.

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У Ford Ranger 2023 з'явилася нова заряджена версія VelociRaptor 500. Розробили її в техаському ательє Hennessey, яке вже не один рік виконує тюнінг Ford. Про це повідомляється на його офіційному сайті.

За основу взято спортивний Ford Ranger Raptor з 3,0-літровим бензиновим V6 твін-турбо. У двигуні замінили інтеркулер та систему впуску, а також переналаштували блок керування. Потужність збільшилася з 405 до 500 к. с., а максимальний момент, що крутить, виріс з 580 до 745 Нм. Раніше таким же чином тюнінгували позашляховик Ford Bronco Raptor.

Ford Ranger Raptor, Ford Ranger, пікап Ford, тюнінг Ford, Hennessey VelociRaptor 500 Fullscreen
Пікап отримав позашляхову гуму та сталеві бампери.
Фото: Hennessey

З 10-ступінчастою автоматичною КПП розгін до 100 км/год займає близько 5 с. На додаток, звук шістки став соковитішим завдяки новій вихлопній системі. Крім того, пікап Ford Ranger отримав посилену підвіску із новими амортизаторами.

Тюнінг Ford Ranger Raptor також включає сталеві бампери з дугами та величезні 35-дюймові шини для бездоріжжя. У салоні з'явилися нові килимки, а сидіння прикрасили логотипами Hennessey.

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Новий Hennessey VelociRaptor 500 надійде у виробництво з четвертого кварталу цього року і за перші 12 місяців планують зібрати 200 таких пікапів. Вартість доробки складає $24 950, ще $56 960 потрібно віддати за донора — новий Ford Ranger Raptor.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Ford перетворили на дуже дешевий будинок на колесах.

Також ми писали, що Ford показав недорогий сімейний електромобіль.