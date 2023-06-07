Винтажная ракета: старый 44-летний Aston Martin разогнали до 330 км/ч (видео)

Aston Martin Bulldog 1979 года должен был стать самым быстрым авто в мире, но так и не пошел в серию. 44 года спустя в Великобритании испытали его возможности.

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В Великобритании провели необычный скоростной заезд. Винтажный Aston Martin Bulldog 1979 года разогнали до 330,5 км/ч. Об этом сообщает сайт Carsoops.

Управлял винтажным суперкаром гонщик Дарен Тернер Фото: carscoops.com

Aston Martin Bulldog создавался в 70-х как авто, способное развить свыше 320 км/ч. На то время это была безумная скорость. Хотя 5,3-литровый V8 твин-турбо на 600 л. с. позволял развить такую скорость, никто ее так и не достиг – максимум удалось разогнать купе до 307 км/ч.

Замеры скорости проводила полиция

Суперкар Aston Martin Bulldog должен был стать флагманской имиджевой моделью британской марки. Его планировали выпустить лимитированной серией, но из-за финансовых проблем компании авто осталось одном-единственном экземпляре.

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Aston Martin Bulldog долгое время хранился в коллекции на Ближнем Востоке, но теперь его вернули в Великобританию и отреставрировали. Разогнать авто до предела решили на аэродроме бывшей базы НАТО в Шотландии, а измеряли скорость британские полицейские своими радарами.

Для рекордного заезда выбрали пилота заводской команды Aston Martin Дарена Тернера, выступающего в гонках на выносливость. По его словам, суперкар довольно легко развил скорость свыше 300 км/ч.

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