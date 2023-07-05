До сотні за 3,8 с: британці презентували електричний заряджений хетчбек (фото)

Електромобіль MG 4 XPower отримав 435-сильну установку і розганяється до 100 км/год за 3,8 с. Хетчбеку переналаштували підвіску і встановили збільшені гальма.

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Опубліковано офіційні фото MG 4 XPower. Топову спортивну версію електромобіля покажуть публіці 13 липня на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді, а після цього хетчбек надійде в продаж за ціною в 44 312 євро. Про це повідомляє сайт автовиробника.

Хетчбек розганяється до 100 км/год за 3,8 с Фото: MG

Головна родзинка MG 4 XPower — його нова силова установка з двома електромоторами і повним приводом. Її сумарна віддача становить 435 к. с. і 600 Нм, що приблизно на 100 к. с. більше, ніж у основного конкурента Volkswagen ID.3 GTX.

Електромобіль MG 4 XPower також оснащений системою допомоги при різкому старті Launch control. Він розганяється до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці 200 км/год. Акумуляторна батарея залишилася стандартною (64 кВт∙год), але запас ходу зменшено до 385 км.

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Новий MG 4 XPower також отримав електронний диференціал і систему векторизації тяги. Його підвіска жорсткіша на 25% і встановлено нові стабілізатори. Гальмівні диски збільшено до 345 мм у діаметрі, що зменшило гальмівний шлях зі 100 км/год до 33,9 м.

В оздобленні салону з'явилася алькантара Фото: MG

Від стандартного MG 4 2023 варіант XPower відрізняється більш агресивним оформленням передньої частини, декором на кузові та 18-дюймовими дисками. Салон оздоблено алькантарою, а на педалях з'явилися металеві накладки.

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