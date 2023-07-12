Легенда повертається: Bentley відновили випуск прославленої моделі 30-х років (фото)

Новий Bentley Speed Six Continuation Series до найменших деталей повторює оригінальну модель 1930 року. Спорткар оснащений 205-сильним карбюраторним мотором і барабанними гальмами.

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Bentley відновили випуск легендарної моделі Speed Six 1930 року. Перший екземпляр уже готовий і буде продемонстрований публіці завтра на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляється на офіційному сайті Bentley.

Загалом випустять 12 Bentley Speed Six Continuation Series Фото: Bentley

Знаменитий Bentley Speed Six відтворили до найменших деталей. Як прототип виступив кабріолет, який виграв у 1930 році перегони "24 години Ле-Мана" — його розібрали на запчастини і створили тривимірну модель машини.

Автомобіль відтворено до найменших деталей Фото: Bentley

Для більшої автентичності новий Bentley Speed Six Continuation Series (саме так назвали модель) збирають вручну з використанням технологій 30-х років. Авто сягає 5 м завдовжки при колісній базі в 3,3 м і важить 2,2 тонни. Салон оздоблений дорогими шкірою і деревом.

Салон оздоблений шкірою і деревом Фото: Bentley

Під капотом встановлено карбюраторну рядну шістку об'ємом 6,5 л і потужністю 205 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП спорткар може розвинути 200 км/год. За сповільнення відповідають барабанні гальма.

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Загалом випустять лише 12 Bentley Speed Six Continuation Series. Вони вже розкуплені, незважаючи на ціну в 1,85 млн доларів, адже оригінальне авто ще дорожче. Загалом випустили 182 Speed Six і вони дуже цінуються колекціонерами.

Подібні сучасні копії знаменитих моделей — не рідкість у наші дні. Раніше Bentley відродили модель Blower 1929 року, а Jaguar повернув у виробництво знаковий спорткар C-Type.

Під капотом встановлено 6,5-літрову рядну шістку на 205 к.с. Фото: Bentley

Також Фокус повідомляв, що Fiat відродив знамениту модель у форматі електромобіля.