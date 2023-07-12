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Легенда повертається: Bentley відновили випуск прославленої моделі 30-х років (фото)

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Фото: Bentley | Bentley Speed Six 1930 року повернули у виробництво

Новий Bentley Speed Six Continuation Series до найменших деталей повторює оригінальну модель 1930 року. Спорткар оснащений 205-сильним карбюраторним мотором і барабанними гальмами.

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Bentley відновили випуск легендарної моделі Speed Six 1930 року. Перший екземпляр уже готовий і буде продемонстрований публіці завтра на Фестивалі швидкості в британському Гудвуді. Про це повідомляється на офіційному сайті Bentley.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новий Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Загалом випустять 12 Bentley Speed Six Continuation Series
Фото: Bentley

Знаменитий Bentley Speed Six відтворили до найменших деталей. Як прототип виступив кабріолет, який виграв у 1930 році перегони "24 години Ле-Мана" — його розібрали на запчастини і створили тривимірну модель машини.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новий Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Автомобіль відтворено до найменших деталей
Фото: Bentley

Для більшої автентичності новий Bentley Speed Six Continuation Series (саме так назвали модель) збирають вручну з використанням технологій 30-х років. Авто сягає 5 м завдовжки при колісній базі в 3,3 м і важить 2,2 тонни. Салон оздоблений дорогими шкірою і деревом.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новий Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Салон оздоблений шкірою і деревом
Фото: Bentley

Під капотом встановлено карбюраторну рядну шістку об'ємом 6,5 л і потужністю 205 к. с. З 4-ступінчастою механічною КПП спорткар може розвинути 200 км/год. За сповільнення відповідають барабанні гальма.

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Загалом випустять лише 12 Bentley Speed Six Continuation Series. Вони вже розкуплені, незважаючи на ціну в 1,85 млн доларів, адже оригінальне авто ще дорожче. Загалом випустили 182 Speed Six і вони дуже цінуються колекціонерами.

Подібні сучасні копії знаменитих моделей — не рідкість у наші дні. Раніше Bentley відродили модель Blower 1929 року, а Jaguar повернув у виробництво знаковий спорткар C-Type.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новий Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Під капотом встановлено 6,5-літрову рядну шістку на 205 к.с.
Фото: Bentley

Також Фокус повідомляв, що Fiat відродив знамениту модель у форматі електромобіля.