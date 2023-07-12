Легенда возвращается: Bentley возобновили выпуск прославленной модели 30-х годов (фото)

Новый Bentley Speed Six Continuation Series до малейших деталей повторяет оригинальную модель 1930 года. Спорткар оснащен 205-сильным карбюраторным мотором и барабанными тормозами.

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Bentley возобновили выпуск легендарной модели Speed Six 1930 года. Первый экземпляр уже готов и будет продемонстрирован публике завтра, 13 июля, на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщается на официальном сайте Bentley.

Всего выпустят 12 Bentley Speed Six Continuation Series Фото: Bentley

Знаменитый Bentley Speed Six воссоздали до малейших деталей. В качестве прототипа выступил кабриолет, выигравший в 1930 году гонку "24 часа Ле-Мана" — его разобрали на запчасти и создали трехмерную модель машины.

Автомобиль воссоздан до малейших деталей Фото: Bentley

Для большей аутентичности новый Bentley Speed Six Continuation Series (именно так назвали модель) собирают вручную с использованием технологий 30-х годов. Авто достигает 5 м в длину при колесной базе в 3,3 м и весит 2,2 тонны. Салон отделан дорогими кожей и деревом.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Bentley

Под капотом установлена карбюраторная рядная шестерка объемом 6,5 л и мощностью 205 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП спорткар может развить 200 км/ч. За замедление отвечают барабанные тормоза.

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Всего выпустят только 12 Bentley Speed Six Continuation Series. Они уже раскуплены, несмотря на цену в 1,85 млн долларов, ведь оригинальное авто еще дороже. Всего выпустили 182 Speed Six и они очень ценятся коллекционерами.

Подобные современные копии знаменитых моделей – не редкость в наши дни. Ранее Bentley возродили модель Blower 1929 года, а Jaguar вернул в производство знаковый спорткар C-Type.

Под капотом установлена 6,5-литровая рядная шестерка на 205 л. с. Фото: Bentley

Также Фокус сообщал, что Fiat возродил знаменитую модель в формате электромобиля.