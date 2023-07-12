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Авто

Легенда возвращается: Bentley возобновили выпуск прославленной модели 30-х годов (фото)

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новый Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023
Фото: Bentley | Bentley Speed Six 1930 года вернули в производство

Новый Bentley Speed Six Continuation Series до малейших деталей повторяет оригинальную модель 1930 года. Спорткар оснащен 205-сильным карбюраторным мотором и барабанными тормозами.

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Bentley возобновили выпуск легендарной модели Speed Six 1930 года. Первый экземпляр уже готов и будет продемонстрирован публике завтра, 13 июля, на Фестивале скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщается на официальном сайте Bentley.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новый Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Всего выпустят 12 Bentley Speed Six Continuation Series
Фото: Bentley

Знаменитый Bentley Speed Six воссоздали до малейших деталей. В качестве прототипа выступил кабриолет, выигравший в 1930 году гонку "24 часа Ле-Мана" — его разобрали на запчасти и создали трехмерную модель машины.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новый Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Автомобиль воссоздан до малейших деталей
Фото: Bentley

Для большей аутентичности новый Bentley Speed Six Continuation Series (именно так назвали модель) собирают вручную с использованием технологий 30-х годов. Авто достигает 5 м в длину при колесной базе в 3,3 м и весит 2,2 тонны. Салон отделан дорогими кожей и деревом.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новый Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Салон отделан кожей и деревом
Фото: Bentley

Под капотом установлена карбюраторная рядная шестерка объемом 6,5 л и мощностью 205 л. с. С 4-ступенчатой механической КПП спорткар может развить 200 км/ч. За замедление отвечают барабанные тормоза.

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Всего выпустят только 12 Bentley Speed Six Continuation Series. Они уже раскуплены, несмотря на цену в 1,85 млн долларов, ведь оригинальное авто еще дороже. Всего выпустили 182 Speed Six и они очень ценятся коллекционерами.

Подобные современные копии знаменитых моделей – не редкость в наши дни. Ранее Bentley возродили модель Blower 1929 года, а Jaguar вернул в производство знаковый спорткар C-Type.

Bentley Speed Six Continuation Series, Bentley Speed Six, новый Bentley Speed Six, Bentley Speed Six 2023 Fullscreen
Под капотом установлена 6,5-литровая рядная шестерка на 205 л. с.
Фото: Bentley

Также Фокус сообщал, что Fiat возродил знаменитую модель в формате электромобиля.