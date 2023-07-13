Классика на новый лад: британцы показали сверхмощный электрокар в стиле 80-х (видео)

Новый MG EX4 выполнен в стилистике раллийной модели Metro 6R4 1982 года, но является электромобилем. 435-сильный хэтчбек стартует до 100 км/ч за 3,8 с.

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Опубликованы официальные фото MG EX4. Экстремальный заряженный хэтчбек презентуют сегодня, 13 июля, на Фестиваля скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщаетcя на официальной странице MG в Twitter.

Новый MG EX4 – трибьют знаменитой раллийной модели MG Metro 6R4 1982 года. Современный хэтчбек постарались сделать похожим на легендарного предка.

Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с Фото: MG

У MG EX4 расширены крылья, установлены обвес, диффузор и 18-дюймовые колесные диски в раллийном стиле. Однако больше всего обращают на себя внимание огромные передний спойлер и заднее антикрыло. В салоне появились спортивные кресла и трубчатый каркас безопасности.

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А вот с технической точки зрения новый MG EX4 существенно отличается от Metro 6R4. В его основе лежит новейший электромобиль MG 4 Xpower, который также презентуют в Гудвуде.

Спорткар MG EX4 оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с.

Ходовая MG EX4 доработана – руль стал острее, а амортизаторы жестче. Кроме того, установлены новые стабилизаторы и тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что на Фестивале скорости покажут и Bentley Speed Six Continuation Series. Знаменитую модель 1930 года вернули в производство.

Также мы писали, что модель в ретро-стиле выпустил и Aston Martin.