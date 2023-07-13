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Авто

Классика на новый лад: британцы показали сверхмощный электрокар в стиле 80-х (видео)

MG EX4, новый MG EX4, электромобиль MG, MG 4, MG Metro 6R4
Фото: MG | MG EX4 получил обвес и антикрыло

Новый MG EX4 выполнен в стилистике раллийной модели Metro 6R4 1982 года, но является электромобилем. 435-сильный хэтчбек стартует до 100 км/ч за 3,8 с.

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Опубликованы официальные фото MG EX4. Экстремальный заряженный хэтчбек презентуют сегодня, 13 июля, на Фестиваля скорости в британском Гудвуде. Об этом сообщаетcя на официальной странице MG в Twitter.

Новый MG EX4 – трибьют знаменитой раллийной модели MG Metro 6R4 1982 года. Современный хэтчбек постарались сделать похожим на легендарного предка.

новый MG EX4, MG EX4, электромобиль MG, MG 4, MG Metro 6R4 Fullscreen
Электрокар разгоняется до 100 км/ч за 3,8 с
Фото: MG

У MG EX4 расширены крылья, установлены обвес, диффузор и 18-дюймовые колесные диски в раллийном стиле. Однако больше всего обращают на себя внимание огромные передний спойлер и заднее антикрыло. В салоне появились спортивные кресла и трубчатый каркас безопасности.

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На стиле. Тест-драйв нового электрокроссовера MG Marvel R
На стиле. Тест-драйв нового электрокроссовера MG Marvel R

А вот с технической точки зрения новый MG EX4 существенно отличается от Metro 6R4. В его основе лежит новейший электромобиль MG 4 Xpower, который также презентуют в Гудвуде.

Спорткар MG EX4 оснащен полным приводом и двумя моторами общей мощностью 435 л. с. Разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с.

Ходовая MG EX4 доработана – руль стал острее, а амортизаторы жестче. Кроме того, установлены новые стабилизаторы и тормоза.

Ранее Фокус сообщал, что на Фестивале скорости покажут и Bentley Speed Six Continuation Series. Знаменитую модель 1930 года вернули в производство.

Также мы писали, что модель в ретро-стиле выпустил и Aston Martin.