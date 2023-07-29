General Motors і MG готують недорогого електричного конкурента Suzuki Jimny (фото)

Електричний кросовер MG сягає менш ніж 3,4 м у довжину. Авто оснащене 68-сильним мотором, а його запас ходу перевищує 300 км.

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Опубліковано патентні зображення нового електрокросовера MG. Компактна модель вийде на ринок у 2025 році. Про це повідомляє сайт Autocar.

Новий MG виявився знайомим, адже, по суті, це новий Baojun Yep. У цьому немає нічого дивного, оскільки концерн SAIC, якому належить MG, також є і співвласником китайського бренду Baojun поряд з General Motors. Деякі моделі Baojun вже поставляються на експорт під маркою MG.

В інтернет потрапили патентні зображення нового MG Фото: Autocar

Від Baojun Yep електромобіль MG нічим не відрізняється. Компактний кросовер стане "зеленою" альтернативою порівнянному за розмірами Suzuki Jimy (у якого незабаром також з'явиться електрична версія).

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Габарити Baojun Yep 2023:

довжина — 3385 мм;

ширина — 1685 мм;

висота — 1721 мм;

колісна база — 2110 мм.

До дверей багажника кріпиться дисплей Фото: General Motors

У чотиримісному салоні на передній панелі встановлено два дисплеї, а в базовому оснащенні є камера заднього виду і підігрів сидінь. Топова версія отримала паркувальний автопілот, камери кругового огляду, адаптивний круїз-контроль, технології автоматичного гальмування, контролю смуги і "сліпих" зон. Серед опцій є оригінальний дисплей на задніх дверях.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: General Motors

Електромобіль Baojun Yep дебютував у 68-сильній задньопривідній версії, здатній розвинути 100 км/год. Пізніше з'явиться двомоторний варіант із повним приводом. Акумуляторна батарея на 28,1 кВт∙год забезпечує запас ходу в 303 км. Ціна стартує з $11 300.

Раніше Фокус повідомляв, що General Motors показали великий сімейний кросовер за $35 000.

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