General Motors випустять недорогий електрокар за ціною менше $30 000: перші подробиці

Chevrolet Bolt побудують на новій платформі Ultium, що дасть змогу здешевити авто. Електрокар отримає набір нових технологій, а його запас ходу збільшать.

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У США розпочали розробку Chevrolet Bolt другого покоління. Появу нової моделі анонсувала сьогодні СЕО General Motors Мері Бара, повідомляє офіційний сайт американського концерну.

За її словами, власники люблять Chevrolet Bolt, а продажі моделі першого покоління у 2023 році рекордного рівня понад 20 000 авто за квартал. Саме це і переконало керівництво General Motors продовжити розвиток моделі, хоча раніше розглядалася можливість її ліквідації.

Нинішній Chevrolet Bolt припинять випускати у 2023 році Фото: General Motors

Поки що не відомо, коли з'явиться новий Chevrolet Bolt. Нинішнє покоління електрокара і споріднений кросовер Bolt EUV припинять випускати до кінця 2023 року.

Утім, Мері Бара заявила, що розробку Chevrolet Bolt вдасться прискорити, адже модель буде побудована на вже наявній платформі Ultium. Крім того, нова архітектура дасть змогу знизити собівартість батареї електромобіля одразу на 40%, тобто новий Chevrolet Bolt може подешевшати. У будь-якому разі стартова ціна авто становитиме менше 30 000 доларів.

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Також розробники обіцяють великий запас ходу електрокара і наявність сучасних технологій. Нагадаємо, що нинішній Chevrolet Bolt здатний проїхати 417 км без підзарядки.

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