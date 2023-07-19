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Розсекречено недорогий спортивний кросовер Chevrolet для молоді (фото)

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Фото: carscoops.com | Chevrolet Equinox RS відрізняється від стандартної моделі дизайном передньої частини

Новий Chevrolet Equinox RS оснастять 2,0-літровим 231-сильним турбодвигуном. Дизайн кросовера зроблять яскравішим і виразнішим.

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З'явилася нова інформація про кросовер Chevrolet Equinox четвертого покоління. У лінійці недорогої моделі з'явиться молодіжна заряджена версія RS. Перші її фото опублікував сайт Carscoops.

Головна відмінність Chevrolet Equinox RS від стандартної моделі — під капотом. Компактний кросовер отримає 2,0-літрову 231-сильну турбочетвірку і 9-ступінчасту автоматичну КПП. Час розгону до 100 км/год не повідомляється, але відомо, що максимальна швидкість обмежена на позначці в 210 км/год.

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Кросовер оснастять 2,0-літровим 231-сильним турбодвигуном
Фото: carscoops.com

На фото видно, що версія RS відрізняється від стандартного Chevrolet Equinox 2024 решіткою радіатора, чорним лакованим декором і рейлінгами для багажника на даху. Крім того, кросовер отримав 19-дюймові легкоспалвні диски замість 17-дюймових у базовій версії.

Розміри Chevrolet Equinox RS:

  • довжина — 4653 мм;
  • ширина — 1902 мм;
  • висота — 1710 мм;
  • колісна база — 2730 мм.
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Новий Chevrolet Equinox 2024 випускатимуть у Китаї, Канаді та Мексиці. Примітно, що паралельно з ним надійде у виробництво доступний електромобіль Chevrolet Equinox EV, який не має нічого спільного з бензиновим тезкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet показали недорогий сімейний кросовер на 8 місць.

Також ми писали, що Chevrolet почали виробництво конкурента Tesla Model Y.