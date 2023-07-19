Розсекречено недорогий спортивний кросовер Chevrolet для молоді (фото)

Новий Chevrolet Equinox RS оснастять 2,0-літровим 231-сильним турбодвигуном. Дизайн кросовера зроблять яскравішим і виразнішим.

Related video

З'явилася нова інформація про кросовер Chevrolet Equinox четвертого покоління. У лінійці недорогої моделі з'явиться молодіжна заряджена версія RS. Перші її фото опублікував сайт Carscoops.

Головна відмінність Chevrolet Equinox RS від стандартної моделі — під капотом. Компактний кросовер отримає 2,0-літрову 231-сильну турбочетвірку і 9-ступінчасту автоматичну КПП. Час розгону до 100 км/год не повідомляється, але відомо, що максимальна швидкість обмежена на позначці в 210 км/год.

Кросовер оснастять 2,0-літровим 231-сильним турбодвигуном Фото: carscoops.com

На фото видно, що версія RS відрізняється від стандартного Chevrolet Equinox 2024 решіткою радіатора, чорним лакованим декором і рейлінгами для багажника на даху. Крім того, кросовер отримав 19-дюймові легкоспалвні диски замість 17-дюймових у базовій версії.

Розміри Chevrolet Equinox RS:

довжина — 4653 мм;

ширина — 1902 мм;

висота — 1710 мм;

колісна база — 2730 мм.

Важливо

General Motors готують новий бюджетний електрокар вартістю менш ніж $10 000 (фото)

Новий Chevrolet Equinox 2024 випускатимуть у Китаї, Канаді та Мексиці. Примітно, що паралельно з ним надійде у виробництво доступний електромобіль Chevrolet Equinox EV, який не має нічого спільного з бензиновим тезкою.

Раніше Фокус повідомляв, що Chevrolet показали недорогий сімейний кросовер на 8 місць.

Також ми писали, що Chevrolet почали виробництво конкурента Tesla Model Y.