Розсекречено новий недорогий кросовер Chevrolet з цікавим дизайном (фото)

Кросовер Chevrolet Equinox повернувся до гранованого дизайну і став виразнішим на вигляд. Бензинова модель випускатиметься паралельно з електричним Equinox.

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В Інтернет потрапили фото Chevrolet Equinox четвертого покоління. Компактний кросовер четвертого покоління дебютує до кінця поточного року. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Новий Chevrolet Equinox розсекретили в Китаї, адже в цій країні кросовер випускають (також його збирання налагоджено в Канаді та Мексиці).

Кросовер дебютує з 1,5-літровим 170-сильним турбомотором Фото: carscoops.com

Раніше було представлено електромобіль Chevrolet Equinox EV, проте його виділили в окрему модель. Однак у General Motors вирішили залишити бензиновий кросовер у виробництві паралельно з електричним.

Новий Chevrolet Equinox став соліднішим на вигляд, а на зміну плавним лініям у дизайн повернулися грані. У нього високий капот та виражені колісні арки, а у стійок даху зменшений кут нахилу. Фірмова розділена решітка радіатора стала більшою і поєднується з "двоповерховими" фарами. За габаритами авто можна порівняти з попередником.

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Розміри Chevrolet Equinox 2024:

довжина – 4653 мм;

ширина – 1902 мм;

висота – 1710 мм;

колісна база – 2730 мм.

Кросовер Chevrolet Equinox дебютує зі знайомим 1,5-літровим бензиновим турбомотором на 170 к. с. Максимальна швидкість становить 190 км/год. Згодом лінійку двигунів можуть розширити.

Раніше Фокус повідомляв, що на ринок вийшов новий Chevrolet Aveo 2023.

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