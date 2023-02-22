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Авто

Розкрито перші подробиці електромобіля Suzuki Jimny (фото)

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Фото: Autocar | П'ятидверну версію електрокара випускатимуть в Індії

Електричний Suzuki Jimny дебютує в тридверному виконанні, і спочатку його продаватимуть лише в Європі. Пізніше з'явиться видовжений п'ятидверний варіант моделі.

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Перший електромобіль Suzuki Jimny з'явиться у 2026 році. Нову версію позашляховика готують передусім для європейського ринку. Перші подробиці моделі стали відомі виданню Autocar.

Позашляховик стане однією з моделей нового електричного сімейства, раніше анонсованого керівниками Suzuki. Воно налічуватиме понад десяток різних електрокарів.

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Електрокар Suzuki Jimny спочатку продаватимуть у Європі
Фото: Autocar

Новий Suzuki Jimny з електромотором дебютує в Європі, адже на той час буде запроваджено суворі еконорми Євро-7. Нагадаємо, що зараз позашляховик на європейському ринку не продається — його мотор не відповідає екостандартам, і готується гібридна версія моделі.

Першим дебютує тридверний електрокар Suzuki Jimny — його випуск налагодять у Японії. Подовжена п'ятидверна модифікація з'явиться пізніше, і її вироблятимуть в Індії, як і бензиновий Jimny. Візуально електромобіль відрізнятиметься дизайном передньої частини.

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Зазначається, що переробити Suzuki Jimny на електрокар буде досить складно, адже спочатку "зелений" варіант моделі не планувався. У рамі позашляховика мало місця для акумуляторної батареї.

Раніше Фокус повідомляв, що на український ринок вийшов новий кросовер Suzuki S-Cross.

Також ми писали, що в електричного Jimny з'явиться недорогий конкурент від General Motors.