Раскрыты первые подробности электромобиля Suzuki Jimny (фото)

Электрический Suzuki Jimny дебютирует в трехдверном исполнении и поначалу будет продаваться только в Европе. Позже появится удлиненный пятидверный вариант модели.

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Первый электромобиль Suzuki Jimny появится в 2026 году. Новую версию внедорожника готовят, прежде всего, для европейского рынка. Первые подробности модели стали известны изданию Autocar.

Внедорожник станет одной из моделей нового электрического семейства, ранее анонсированного руководителями Suzuki. Оно будет насчитывать свыше десятка разных электрокаров.

[ + – ] Электрокар Suzuki Jimny поначалу будут продавать в Европе Фото: Autocar

Новый Suzuki Jimny с электромотором дебютирует в Европе, ведь к тому времени будут введены строгие эко-нормы Евро-7. Напомним, что на данный момент внедорожник на европейском рынке не продается – его мотор не соответствует эко-стандартам и готовится гибридная версия модели.

Первым дебютирует трехдверный электрокар Suzuki Jimny – его выпуск наладят в Японии. Удлиненная пятидверная модификация появится позже и производить ее будут в Индии, как и бензиновый Jimny. Визуально электромобиль будет отличаться дизайном передней части.

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Отмечается, что переделать Suzuki Jimny в электрокар будет довольно-таки сложно, ведь изначально "зеленый" вариант модели не планировался. В раме внедорожника очень мало места для аккумуляторной батареи.

Ранее Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый кроссовер Suzuki S-Cross.

Также мы писали, что у электрического Jimny появится недорогой конкурент от General Motors.