У стилі хіпі: у Києві помітили новітній електровен Volkswagen (фото)

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz — наступник знаменитого мінівена Т1 60-х років. Він оснащений 204-сильним мотором і здатний проїхати понад 400 км без підзарядки.

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В Україні з'явився новий Volkswagen ID.Buzz. Перший такий електровен у ретро-стилі сфотографували в Києві. Про це повідомляє сайт Autogeek.

Судячи з номерів, електромобіль Volkswagen ID.Buzz прибув у нашу країну з Фінляндії. Його могли пригнати в Україну для розмитнення або ж фінські громадяни приїхали до Києва.

Запас ходу електромобіля становить 424 км Фото: Autogeek

Новий Volkswagen ID.Buzz — сучасна варіація на тему культового вена VW T1, який був популярний у хіпі. Електромобіль нагадує знаменитого предка дизайном і розфарбуванням. Саме цей автомобіль отримав опціонні 19-дюймові диски.

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У Києві сфотографували укорочену п'ятимісну версію, хоча незабаром у продаж надійде довгобазовий варіант Volkswagen ID.Buzz на сім місць.

Наразі в Європі продають тільки задньопривідну 204-сильну версію Volkswagen ID.Buzz. У Фінляндії вона коштує від 70 300 євро — це найдорожчий електрокар Volkswagen.

Дизайн витриманий у дусі Фото: Autogeek

Електромобіль Volkswagen ID.Buzz здатний розвинути 145 км/год і розігнатися до 100 км/год за 10,2 с. Акумуляторна батарея ємністю 82 кВт∙год забезпечує запас ходу в 424 км. З 2024 року з'являться більш потужні модифікації на 286 і 330 сил.

До слова, нещодавно в Україні з'явився ще й електровен BYD D1, який створювали спеціально для таксі.

Також Фокус повідомляв, що в нашу країну привезли дешевий китайський електрокар із запасом ходу 400 км.