На український ринок виходить новий Volkswagen Amarok: подробиці та ціна (фото)

Новий Volkswagen Amarok став брутальнішим і підріс у розмірах. У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і великий тачскрін.

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В Україні стартують продажі Volkswagen Amarok другого покоління. Пікап уже з'явився в нашій країні. Його подробиці розкрили на офіційному сайті німецького автовиробника.

Новий Volkswagen Amarok розроблений спільно з Ford і ділить рамну платформу з моделлю Ranger, яка також виходить на український ринок. Пікап запропонований у чотиридверній версії і підріс до 5350 мм у довжину при колісній базі в 3270 мм.

Пікап підріс у розмірах Фото: Volkswagen

Дизайн Volkswagen Amarok 2023 став агресивнішим — з масивними бамперами, високим капотом і розширеними колісними арками. Стандартними є світлодіодні фари.

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У салоні з'явилися віртуальний щиток приладів і 10,1-дюймовий тачскрін портретного формату. У версії Life Premium в оздобленні використана комбінована шкіра, а водійське крісло отримало електропривод. Ціна Volkswagen Amarok в Україні стартує з 1 741 973 гривень.

У салоні з'явився великий портретний тачскрін Фото: Volkswagen

Пікап Volkswagen Amarok дебютував із 2,0-літровими турбодизелями на 170 і 205 к. с. Він доступний із 6-ступінчастою механічною і 10-ступінчастою автоматичною КПП. Повний привід доповнено понижувальною передачею і блокуванням заднього диференціала. Вантажопідйомність авто зросла до 1160 кг, також можна буксирувати 3,5-тонний причіп.

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