Ціна $35 000 і 3,8 с до сотні: в Україні з'явиться спортивний британський електрокар (фото)

Новий MG 4 XPower AWD оснащений двома моторами загальною потужністю 435 к. с. Електромобіль здатний розігнатися до 100 км/год лише за 3,8 с.

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Лінійку MG 4 в Україні поповнить надпотужна заряджена версія XPower AWD. Електричний хетчбек здатен кинути виклик дорогим спорткарам. Його подробиці розкрили на офіційному сайті британського бренду.

Хетчбек отримав 435-сильну установку Фото: MG

Новий MG 4 XPower AWD є повнопривідним і отримав два мотори сумарною віддачею 435 к. с. і 600 Нм. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 3,8 с, а його максимальна швидкість обмежена на позначці в 200 км/год. У драгрейсингу авто змогло боротися на рівних з Nissan GT-R і Lamborghini Gallardo.

Спортивний електромобіль MG 4 XPower AWD отримав електронне блокування диференціала і більш жорстку підвіску. Гальмівні диски збільшено до 345 мм, що дає змогу зупинятися зі 100 км/год на відрізку в 33,9 м.

В оздобленні салону використана алькантара Фото: MG

Батарея MG 4 XPower AWD на 64 кВт∙год забезпечує запас ходу в 385 км. Її швидка зарядка (потужністю до 140 кВт) на 80% займає 35 хвилин.

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Примітно, що заряджена версія візуально мало чим відрізняється від стандартного MG 4 2023. Її видають тільки яскраво-помаранчеві супорти, 18-дюймові диски і декор на кузові. В оздобленні салону з'явилася алькантара, а педалі прикрашені металевими накладками.

Запас ходу електрокара становить 385 км Фото: MG

Ціна MG 4 XPower AWD становить 1 284 413 гривень (близько $35 000), тобто він дешевший за повільніший VW Golf GTI. Комплектація включає безключовий доступ, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, електропривод водійського сидіння, підігрів крісел і керма.

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