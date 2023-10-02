Яскравий дизайн і багате оснащення: в Україні з'явиться доступний британський кросовер (фото)

Кросовер MG HS змінився зовні та отримав нову мультимедійну систему. Недорогу модель пропонують із турбомоторами потужністю до 228 сил.

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На український ринок виходить новий MG HS 2023. Недорогий кросовер пройшов плановий фейсліфтинг. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті британського бренду.

Кросовер пропонують із переднім або повним приводом Фото: MG

Оновлений кросовер MG HS 2023 відрізняється від дорестайлінгової моделі зміненим дизайном передньої частини з величезною "пащею" решітки радіатора і тоненькими діодними фарами. Також оновлено бампери та ліхтарі. У салоні звертає на себе увагу більш сучасна мультимедійна система.

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Новий MG HS в Україні доступний із бензиновими турбомоторами об'ємом 1,5 л (162 к. с.) і 2,0 л (228 к. с.). У першому випадку пропонують 6-ступінчасту механічну або 7-ступінчасту роботизовану КПП, а в другому — 6-ступінчастий робот. Потужніший варіант є повнопривідним.

У салоні оновили мультимедійну систему Фото: MG

Базова комплектація MG HS STD (від 877 112 гривень) доволі багата — безключовий доступ, кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камера, датчик світла та мультимедіа з 10,1-дюймовим тачскріном і Android Auto. У версії COM (від 975 529 гривень) додано панорамний дах, підігрів сидінь і електропривод водійського крісла.

Топова версія отримала спортивні сидіння Фото: MG

Топовий MG HS Trophy (від 1 031 609 гривень) додає віртуальний щиток приладів, спортивні шкіряні крісла, електроприводи крісла переднього пасажира та дверей багажника, двозонний клімат-контроль, датчик дощу та контроль "сліпих" зон.

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