Яркий дизайн и богатое оснащение: в Украине появится доступный британский кроссовер (фото)
Кроссовер MG HS изменился внешне и получил новую мультимедийную систему. Недорогую модель предлагают с турбомоторами мощностью до 228 сил.
На украинский рынок выходит новый MG HS 2023. Недорогой кроссовер прошел плановый фейслифтинг. Подробности модели раскрыли на официальном сайте британского бренда.
Обновленный кроссовер MG HS 2023 отличается от дорестайлинговой модели измененным дизайном передней части с огромной "пастью" решетки радиатора и тоненькими диодными фарами. Также обновлены бамперы и фонари. В салоне обращает на себя внимание более современная мультимедийная система.Важно
Новый MG HS в Украине доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (162 л. с.) и 2,0 л (228 л. с.). В первом случае предлагают 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую роботизированную КПП, а во втором – 6-ступенчатый робот. Более мощный вариант является полноприводным.
Базовая комплектация MG HS STD (от 877 112 гривен) довольно богатая – бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камера, датчик света и мультимедиа с 10,1-дюймовым тачскрином и Android Auto. В версии COM (от 975 529 гривен) добавлены панорамная крыша, подогрев сидений и электропривод водительского кресла.
Топовый MG HS Trophy (от 1 031 609 гривен) добавляет виртуальный щиток приборов, спортивные кожаные кресла, электроприводы кресла пеерднего пассажира и двери багажника, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и контроль "слепых" зон.
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