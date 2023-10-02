Яркий дизайн и богатое оснащение: в Украине появится доступный британский кроссовер (фото)

Кроссовер MG HS изменился внешне и получил новую мультимедийную систему. Недорогую модель предлагают с турбомоторами мощностью до 228 сил.

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На украинский рынок выходит новый MG HS 2023. Недорогой кроссовер прошел плановый фейслифтинг. Подробности модели раскрыли на официальном сайте британского бренда.

Кроссовер предлагают с передним или полным приводом Фото: MG

Обновленный кроссовер MG HS 2023 отличается от дорестайлинговой модели измененным дизайном передней части с огромной "пастью" решетки радиатора и тоненькими диодными фарами. Также обновлены бамперы и фонари. В салоне обращает на себя внимание более современная мультимедийная система.

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Новый MG HS в Украине доступен с бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 л (162 л. с.) и 2,0 л (228 л. с.). В первом случае предлагают 6-ступенчатую механическую или 7-ступенчатую роботизированную КПП, а во втором – 6-ступенчатый робот. Более мощный вариант является полноприводным.

В салоне обновили мультимедийную систему Фото: MG

Базовая комплектация MG HS STD (от 877 112 гривен) довольно богатая – бесключевой доступ, кондиционер, круиз-контроль, парктроник, камера, датчик света и мультимедиа с 10,1-дюймовым тачскрином и Android Auto. В версии COM (от 975 529 гривен) добавлены панорамная крыша, подогрев сидений и электропривод водительского кресла.

Топовая версия получила спортивные сиденья Фото: MG

Топовый MG HS Trophy (от 1 031 609 гривен) добавляет виртуальный щиток приборов, спортивные кожаные кресла, электроприводы кресла пеерднего пассажира и двери багажника, двухзонный климат-контроль, датчик дождя и контроль "слепых" зон.

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