В Украине появится новая Honda CR-V 2023: первые подробности и цена (фото)

Кроссовер Honda CR-V в Украине поначалу предложат только в гибридном исполнении. Он расходует в среднем всего 5,4 л на 100 км.

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На украинский рынок выйдет новая Honda CR-V шестого поколения. Кроссовер должен появиться в нашей стране до конца года. Первые подробности модели раскрыли на официальном сайте представительства японской марки.

Кроссовер Honda CR-V стал солиднее на вид и вернулся к более угловатому дизайну. У него высокий капот, широкая решетка радиатора и продолговатые диодные фары. Кроме того, авто подросло в размерах.

Кроссовер подрос в размерах Фото: Honda

Габариты Honda CR-V 2023:

длина — 4703 мм;

ширина — 1866 мм;

высота — 1680 мм;

колесная база — 2700 мм.

Модель предложат в гибридной версии Фото: Honda

Салон Honda CR-V 2023 выполнен в новом фирменном стиле. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и отдельно стоящий 9-дюймовый тачскрин, а вместо рычага КПП предусмотрены кнопки. Кроссовер стал просторнее, а объем его багажника составляет 587-1642 л.

Кроссовер получил новый виртуальный щиток приборов Фото: Honda

Новая Honda CR-V в Украине будет доступна исключительно в полноприводной гибридной версии e:HEV со 184-сильным электромотором и бензиновым двигателем на 148 л. с., выполняющим роль генератора.

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Гибрид Honda CR-V e:HEV способен разогнаться до 100 км/ч за 9,4 с и развить 187 км/ч. Средний расход топлива составляет 5,4 л/100 км.

Салон Honda CR-V 2023 стал просторнее Фото: Honda

Кроссовер Honda CR-V поначалу предложат в одной версии Elegance за 1 999 990 гривен. Комплектация включает кожаный салон, двухзонный климат-контроль, электропривод сидений и двери багажника, камеру заднего вида, панорамную крышу, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

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