Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Авто

В Україні з'явиться нова Honda CR-V 2023: перші подробиці та ціна (фото)

Нова Honda CR-V, Honda CR-V, Honda CR-V 2023, кросовер Honda, Honda CR-V в Україні, гібрид Honda CR-V
Фото: Honda | Нова Honda CR-V з'явиться на українському ринку

Кросовер Honda CR-V в Україні спочатку запропонують тільки в гібридному виконанні. Він витрачає в середньому лише 5,4 л на 100 км.

Related video

На український ринок вийде нова Honda CR-V шостого покоління. Кросовер має з'явитися в нашій країні до кінця року. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті представництва японської марки.

Кросовер Honda CR-V став соліднішим на вигляд і повернувся до більш незграбного дизайну. У нього високий капот, широка решітка радіатора і довгасті діодні фари. Крім того, авто підросло в розмірах.

Honda CR-V, Нова Honda CR-V, Honda CR-V 2023, кросовер Honda, Honda CR-V в Україні, гібрид Honda CR-V Fullscreen
Кросовер підріс у розмірах
Фото: Honda

Габарити Honda CR-V 2023:

  • довжина — 4703 мм;
  • ширина — 1866 мм;
  • висота — 1680 мм;
  • колісна база — 2700 мм.
Honda CR-V 2023, Нова Honda CR-V, Honda CR-V, кросовер Honda, Honda CR-V в Україні, гібрид Honda CR-V Fullscreen
Модель запропонують у гібридній версії
Фото: Honda

Салон Honda CR-V 2023 виконаний у новому фірмовому стилі. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і окремо стоїть 9-дюймовий тачскрін, а замість важеля КПП передбачені кнопки. Кросовер став просторішим, а об'єм його багажника становить 587-1642 л.

Нова Honda CR-V, Honda CR-V, Honda CR-V 2023, кросовер Honda, Honda CR-V в Україні, гібрид Honda CR-V Fullscreen
Кросовер отримав новий віртуальний щиток приладів
Фото: Honda

Нова Honda CR-V в Україні буде доступна виключно в повнопривідній гібридній версії e:HEV зі 184-сильним електромотором і бензиновим двигуном на 148 к. с., що виконує роль генератора.

Важливо
Honda представить сімейство недорогих електричних моделей: перші подробиці та фото
Honda представить сімейство недорогих електричних моделей: перші подробиці та фото

Гібрид Honda CR-V e:HEV здатний розігнатися до 100 км/год за 9,4 с і розвинути 187 км/год. Середня витрата палива становить 5,4 л/100 км.

салон Honda CR-V 2023, Honda CR-V, Honda CR-V 2023, кросовер Honda, Honda CR-V в Україні, гібрид Honda CR-V Fullscreen
Салон Honda CR-V 2023 став просторішим
Фото: Honda

Кросовер Honda CR-V спочатку запропонують в одній версії Elegance за 1 999 990 гривень. Комплектація охоплює шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, електропривод сидінь і дверей багажника, камеру заднього виду, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні з'явиться і новий флагманський кросовер Mazda CX-90.

Також ми писали, що в нашій країні з'явився спортивний електрокар від SEAT.