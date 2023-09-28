В Україні з'явиться нова Honda CR-V 2023: перші подробиці та ціна (фото)
Кросовер Honda CR-V в Україні спочатку запропонують тільки в гібридному виконанні. Він витрачає в середньому лише 5,4 л на 100 км.
На український ринок вийде нова Honda CR-V шостого покоління. Кросовер має з'явитися в нашій країні до кінця року. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті представництва японської марки.
Кросовер Honda CR-V став соліднішим на вигляд і повернувся до більш незграбного дизайну. У нього високий капот, широка решітка радіатора і довгасті діодні фари. Крім того, авто підросло в розмірах.
Габарити Honda CR-V 2023:
- довжина — 4703 мм;
- ширина — 1866 мм;
- висота — 1680 мм;
- колісна база — 2700 мм.
Салон Honda CR-V 2023 виконаний у новому фірмовому стилі. Кросовер отримав віртуальний щиток приладів і окремо стоїть 9-дюймовий тачскрін, а замість важеля КПП передбачені кнопки. Кросовер став просторішим, а об'єм його багажника становить 587-1642 л.
Нова Honda CR-V в Україні буде доступна виключно в повнопривідній гібридній версії e:HEV зі 184-сильним електромотором і бензиновим двигуном на 148 к. с., що виконує роль генератора.Важливо
Гібрид Honda CR-V e:HEV здатний розігнатися до 100 км/год за 9,4 с і розвинути 187 км/год. Середня витрата палива становить 5,4 л/100 км.
Кросовер Honda CR-V спочатку запропонують в одній версії Elegance за 1 999 990 гривень. Комплектація охоплює шкіряний салон, двозонний клімат-контроль, електропривод сидінь і дверей багажника, камеру заднього виду, панорамний дах, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.
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