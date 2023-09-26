Honda представить сімейство недорогих електричних моделей: перші подробиці та фото

На автошоу в Токіо Honda презентує електричні міські авто, спорткари та скутери. Крім того, покажуть перше повітряне таксі Honda.

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У жовтні на виставці Japan Mobility Show 2023 у Токіо представлять цілу лінійку електричних Honda. Перші фото деяких із них уже опубліковані на офіційному сайті японського автовиробника.

Honda CI-MEV Concept Фото: Honda

Загалом розсекретили три електромобілі, два електроскутери і навіть повітряне таксі. Деякі з них можуть стати серійними.

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Електрокар Honda SUSTAINA-C Concept — компактний хетчбек В-класу з дизайном у дусі старих Honda Civic і City. У нього круглі фари і незабарвлені бампери.

Honda Specialty Sports Concept Фото: Honda

Нова Honda CI-MEV Concept — мініатюрне міське авто довжиною близько 2,5 м. Електрокар отримав автопілот.

Honda Pocket Фото: Honda

Ще один електромобіль Honda Specialty Sports Concept поки що тримають у таємниці і показали тільки його начерки. Це компактне спорткупе з дизайном у дусі Honda NSX і знімною батареєю.

Honda SC e Фото: Honda

Швидко знімаються і батареї скутера Honda SC e. У нього класичний дизайн, а ось Honda Pocket виконаний таким, що складається і може перетворитися на невелику валізу.

Honda eVTOL Фото: Honda

Літаюче таксі Honda eVTOL є гібридним. Безпілотник оснащений силовою установкою з газотурбінним двигуном.

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