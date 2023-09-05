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Авто

Ціна $13 000 і багате оснащення: на ринок виходить найдоступніший кросовер Honda (фото)

Honda Elevate, нова Honda Elevate, кросовер Honda, Honda Elevate 2023
Фото: Honda | Honda Elevate — найдоступніший кросовер японської марки

Кросовер Honda Elevate — компактна і недорога 4,3-метрова модель. Топова її версія отримала камери кругового огляду, віртуальний щиток приладів і набір систем безпеки.

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Нова Honda Elevate надійшла у виробництво і виходить на ринок. Найдешевший кросовер японської марки коштуватиме від 13 000 доларів. Про це повідомляє видання Autocar.

Honda Elevate, нова Honda Elevate, кросовер Honda, Honda Elevate 2023 Fullscreen
Ціна моделі стартує з 13 000 доларів
Фото: Honda

Кросовер Honda Elevate — компактна бюджетна модель завдовжки 4,31 м і з колісною базою 2,65 м. Навіть у топовій версії вона коштує 19 250 доларів. Для здешевлення збірку авто налагодили в Індії і саме в цій країні стартував продаж Elevate. Пізніше кросовер має з'явитися і в інших країнах.

Нова Honda Elevate 2023 вирізняється брутальним дизайном із високим капотом, розширеними крилами, величезною решіткою радіатора і розкосими фарами. Нижня частина кузова прикрита захисним пластиковим обвісом.

Honda Elevate, нова Honda Elevate, кросовер Honda, Honda Elevate 2023 Fullscreen
Усі версії моделі отримали 10,25-дюймовий тачскрін
Фото: Honda

У салоні всіх Honda Elevate встановлено 10,25-дюймовий тачскрін, а дорожчі версії отримали віртуальний щиток приладів. Об'єм багажника становить 458 л.

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Доступна модель може бути вельми багато оснащена. Топова версія отримала люк, клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку для смартфонів, системи автоматичного гальмування і утримання в смузі.

Honda Elevate, нова Honda Elevate, кросовер Honda, Honda Elevate 2023 Fullscreen
Об'єм багажника становить 458 л
Фото: Honda

Зі старту кросовер Honda Elevate отримає тільки 1,5-літровий бензиновий мотор на 121 к. с. і буде доступний з 5-ступінчастою механічною КПП або варіатором. Середня витрата пального — 5,9 л/100 км. Привід у авто тільки передній, але зате у нього високий кліренс у 220 мм.

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