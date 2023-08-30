Довгоочікуване повернення: Honda відродить знаменитий спорткар (фото)

У Honda подали заявку на товарний знак Prelude. Це може бути натяком на повернення спорткара в модельний ряд японського бренду.

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Honda планує відродити знаменитий спорткар Prelude. Модель може повернутися як спортивний електромобіль. Про це повідомили на сайті Carscoops.

У Honda подали заявку на товарний знак Prelude. Це спорткар, який випускався з 1978 по 2001 рік.

Honda Prelude випускався до 2001 року Фото: Wikipedia

У плани японського бренду входить створення нової лінійки електромобілів. До неї увійдуть різні моделі, включно з кросоверами, седаном і купе.

З чуток, до 75-річчя бренду буде представлено кілька абсолютно нових моделей. Попри це поява наступника Prelude все ще не підтверджена.

У Honda оголосили про плани випустити 30 електромобілів по всьому світу до 2030 року. Тому доля автомобілів з ДВЗ перебуває під питанням.

Найімовірніше, що новий Prelude може повернутися як електромобіль на платформі e:N. У Honda вже підтвердили, що електричний заряджений спорткар Type R є питанням часу.

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Якщо ця інформація правдива, то дебют нового Honda Prelude відбудеться не раніше 2024 року. Більш імовірною датою старту продажів є 2025 рік.

Раніше Фокус розповів, що Honda представить понад 20 нових електромобілів до 2027 року.