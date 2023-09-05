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Цена $13 000 и богатое оснащение: на рынок выходит самый доступный кроссовер Honda (фото)

Honda Elevate, новая Honda Elevate, кроссовер Honda, Honda Elevate 2023
Фото: Honda | Honda Elevate — самый доступный кроссовер японской марки

Кроссовер Honda Elevate — компактная и недорогая 4,3-метровая модель. Топовая ее версия получила камеры кругового обзора, виртуальный щиток приборов и набор систем безопасности.

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Новая Honda Elevate поступила в производство и выходит на рынок. Самый дешевый кроссовер японской марки будет стоить от 13 000 долларов. Об этом сообщает издание Autocar.

Honda Elevate, новая Honda Elevate, кроссовер Honda, Honda Elevate 2023 Fullscreen
Цена модели стартует с 13 000 долларов
Фото: Honda

Кроссовер Honda Elevate – компактная бюджетная модель длиной 4,31 м и с колесной базой 2,65 м. Даже в топовой версии она стоит 19 250 долларов. Для удешевления сборку авто наладили в Индии и именно в этой стране стартовали продажи Elevate. Позже кроссовер должен появиться и в других странах.

Новая Honda Elevate 2023 отличается брутальным дизайном с высоким капотом, расширенными крыльями, огромной решеткой радиатора и раскосыми фарами. Нижняя часть кузова прикрыта защитным пластиковым обвесом.

Honda Elevate, новая Honda Elevate, кроссовер Honda, Honda Elevate 2023 Fullscreen
Все версии модели получили 10,25-дюймовый тачскрин
Фото: Honda

В салоне всех Honda Elevate установлен 10,25-дюймовый тачскрин, а более дорогие версии получили виртуальный щиток приборов. Объем багажника составляет 458 л.

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Доступная модель может быть весьма богато оснащена. Топовая версия получила люк, климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, беспроводную зарядку для смартфонов, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Honda Elevate, новая Honda Elevate, кроссовер Honda, Honda Elevate 2023 Fullscreen
Объем багажника составляет 458 л
Фото: Honda

Со старта кроссовер Honda Elevate получит только 1,5-литровый бензиновый мотор на 121 л. с. и будет доступен с 5-ступенчатой механической КПП либо вариатором. Средний расход топлива – 5,9 л/100 км. Привод у авто только передний, но зато у него высокий клиренс в 220 мм.

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