Ціна, як у Duster, і багате оснащення: представлений найдешевший кросовер Honda (відео)

Нова Honda Elevate коштуватиме від 14 500 доларів, але отримає камери кругового огляду й адаптивний круїз-контроль. Кросовер запропонують у бензиновій і гібридній версіях.

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Honda презентувала новий кросовер Elevate. Бюджетна модель надійде в продаж із липня. Про це повідомляє офіційний сайт японського автовиробника.

Кросовер сягає 4,3 м у довжину

Нова Honda Elevate стане найдоступнішим кросовером бренду — її ціна стартує приблизно з 14 500 доларів. Для зниження собівартості виробництво моделі налагодять в Індії. Її конкурентами називають Hyundai Creta, відроджений Suzuki Grand Vitara та новий Citroen C3 Aircross.

Кросовер Honda Elevate — доступніша альтернатива моделі HR-V. Новачок схожий із побратимом по дизайну, але має брутальніший вигляд — у авто високий капот, величезна решітка радіатора, розширені крила та розкосі діодні фари. Дві моделі схожі й за розмірами.

Ціна моделі стартує з 14 500 доларів Фото: Autocar

Габарити Honda Elevate 2023:

довжина — 4312 мм;

ширина — 1790 мм;

висота — 1650 мм;

колісна база — 2650 мм.

Топові версії отримали камери кругового огляду й віртуальну панель приладів Фото: Honda

У салоні бюджетної моделі встановлений великий 10,25-дюймовий тачскрин, а за доплату запропоновано віртуальний щиток приладів. Honda Elevate має великий багажник за мірками компактних кросоверів — 458 л.

Комплектація Honda Elevate обіцяє бути досить багатою. Топові версії отримали панорамний дах, клімат-контроль, камери кругового огляду, бездротову зарядку смартфонів, адаптивний круїз-контроль, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі.

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Нова Honda Elevate побудована на платформі седана City й використовує його 1,5-літровий 121-сильний мотор. Згодом з'явиться гібридна модифікація.

На вибір запропоновані 5-ступінчаста механічна КПП і варіатор. Привід виключно передній, зате кросовер Honda Elevate має великий (220 мм) кліренс.

Раніше Фокус повідомляв, що Honda показала доступний електрокросовер для Європи із запасом ходу понад 400 км.

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