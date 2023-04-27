Сім місць та авангардний дизайн: представлено новий компактний кросовер Citroen (фото)

Кросовер Citroen C3 Aircross підріс у розмірах і став яскравішим на вигляд. Уперше в лінійці моделі з'явилася семимісна версія.

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В Індії презентували новий Citroen C3 Aircross. Компактний кросовер надійде у продаж із кінця нинішнього року. Подробиці моделі розкрили на сайті Autocar.

У кросовера високий капот і розширені крила Фото: Autocar

Дизайн авто нового покоління став більш "позашляховим" і витриманий у дусі нового кросовера Citroen C3. Автомобіль має високий капот, мускулисті розширені крила і товсті вертикальні задні стійки даху. Передня частина виконана в авангардному фірмовому стилі із фарами, що нагадують логотипи Citroen.

Citroen C3 Aircross дебютував з 1,2-літровим 110-сильним турбомотором Фото: Autocar

Новий Citroen C3 Aircross 2024 суттєво підріс порівняно з попередником і досяг 4,3 м у довжину при колісній базі 2,67 м. Кліренс кросовера збільшений до 200 мм.

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Збільшені розміри дозволили значно збільшити внутрішній простір автомобіля. У деяких країнах запропонують навіть семимісну версію Citroen C3 Aircross. У п'ятимісній конфігурації об'єм багажника становить 444-511 л.

У салоні з'явилася віртуальна панель приладів Фото: Autocar

Усередині компонування передньої панелі залишилося знайомим. У той же час з'явився цифровий щиток приладів, а сенсорний екран мультимедіа збільшений до 10,2 дюймів у діагоналі.

Уперше запропоновано семимісну версію Фото: Autocar

Кросовер Citroen C3 Aircross 2024 дебютував із 1,2-літровим бензиновим турбомотором на 110 к. с. та 6-ступінчастою механічною КПП. Потім з'явиться 6-ступінчастий автомат.

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