Citroen, Opel та Peugeot показали комерційні електромобілі підвищеної прохідності (фото)

Електромобілі Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e та Peugeot e-Partner підготували до бездоріжжя у співпраці з компанією Dangel. У них збільшений кліренс, посилена підвіска, встановлений захист кузова та днища.

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Концерн Stellantis презентував нове сімейство електричних фургонів Dangel TReK. Комерційні електричні моделі Citroen, Opel та Peugeot підготували до бездоріжжя. Про це повідомляє офіційний сайт Stellantis.

Citroen e-Berlingo Dangel TReK Фото: Stellantis

Французька компанія Dangel вже близько 40-ти років створює позашляхові версії комерційних моделей. Тепер вона взялася доопрацювати електромобілі Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e та Peugeot e-Partner. Метою було створення легкої вантажної техніки з нульовими викидами СО2, яку можна експлуатувати поза асфальтом.

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Нові Citroen e-Berlingo, Opel Combo-e та Peugeot e-Partner від Dangel доступні у вантажних та вантажопасажирських версіях. Вони впізнаються за позашляховим пластиковим обвісом і збільшеним до 205 мм кліренсом. Днище електрокарів отримало металевий захист.

Вантажопасажирський Opel Combo-e Dangel TReK Фото: Stellantis

Дизельні моделі від Dangel можуть бути повнопривідними, однак у електрокарів передній привід, що обумовлено особливостями їх силової установки. Натомість встановлено диференціал підвищеного тертя Quaife, а підвіска посилена для бездоріжжя.

Електромобілі Citroen, Opel та Peugeot оснащені 136-сильним мотором та батареєю на 50 кВт∙год. Вони мають вантажопідйомність 800 кг, а запас ходу становить близько 280 км.

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